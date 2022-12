Alpha Neo od Pragma powali cię swoim zasięgiem. Tylko gdzie tankować elektryczny rower na wodór?

Alpha Neo to najnowszy elektryczny rower na wodór

Jeśli nie jesteście obeznani z konceptem wykorzystywania wodoru w pojazdach elektrycznych do zasilania silników, to musicie wiedzieć tylko tyle, że w takich projektach kluczową rolę odgrywa zarówno zbiornik na wodór, jak i ogniwa paliwowe. Zwykle pojazd ma też skromny akumulator do przechowywania energii elektrycznej w razie potencjalnych awarii, a generuje ją na bieżąco, wykorzystując właśnie ogniwa paliwowe zasilane wodorem. Substratem w zachodzących tam reakcjach chemicznych jest głównie zdemineralizowana woda, dzięki czemu taki pojazd jest całkowicie bezemisyjny.

Z takiego też mechanizmu korzysta elektryczny rower na wodór Alpha Neo od Pragma Mobility, który do swojego energetycznego podsystemu wprowadził też superkondensatory. Ten model na jednym tankowaniu zbiornika wodoru pod ciśnieniem 300 barów ma przejechać ponad 150 kilometrów. Tłumaczy to skromny, ale przynajmniej legalny w świetle m.in. europejskiego prawa silnik elektryczny w tylnej piaście o mocy nominalnej rzędu 250 watów, który osiąga maksymalną moc rzędu 350 watów i wspomaga rowerzystę do prędkości 25 km/h w ramach pięciu poziomów, dbając o płynność ruchu za sprawą czujnika momentu obrotowego.

Wchodząc w szczegóły samego roweru, ten e-bike wykorzystuje charakterystyczną aluminiową ramę o niskim stopniu nachylenia, ułatwiającą wsiadanie i zsiadanie z siodełka. Jeśli wydaje się Wam, że to potężny rower, to rzeczywiście tak jest, bo waży całe 30 kilogramów, na które składają się 27,5-calowe obręcze z 2-calowymi oponami, hydrauliczne hamulce tarczowe, zintegrowane oświetlenie LED z czujnikami otoczenia, system blokowania kół, błotniki, podwójna podpórka i tylny bagażnik.

Alpha Neo jest obecnie dostępny do zamówienia w przedsprzedaży w cenie 5690 euro. Firma zamierza rozpocząć produkcję limitowanej serii 200 egzemplarzy od czerwca 2023 roku, a następnie 800 kolejnych do końca roku, więc na swoje zamówienie trzeba będzie nieco poczekać.