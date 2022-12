Wreszcie Izrael sprawdził swój system ochrony przeciwrakietowej. Barak MX zniszczył zaawansowany pocisk manewrujący

Wielki test systemu Barak MX na morzu sprawił, że Izrael wreszcie przetestował swój system ochrony przeciwrakietowej

W niedawnym teście kolejnego elementu obrony przeciwrakietowej Izraela po raz pierwszy zabrano pocisk Barak na morze w celu jego wykorzystania w praktyce. W ramach tego sprawdzianu Barak zawitał na pokład korwety typu Sa’ar 6 izraelskiej marynarki wojennej, a następnie został poddany najważniejszej próbie – zareagowaniu na rzeczywisty cel.

Czytaj też: Będzie chronił Koreę Południową przed szaleństwem dyktatora. Przeciwrakietowy system L-SAM przetestowany

Wprawdzie w grę nie weszła reakcja na rzeczywisty pocisk manewrujący, a jedynie jego wierną symulację, ale najważniejszy jest efekt, a było nim udane przechwycenie potencjalnego zagrożenia. Sprowadzało się to do zlokalizowania celu, namierzenia go i finalnie przechwycenia poprzez wystrzelenie pocisku przechwytującego Barak, który w samobójczej misji skierował się na zagrożenie i je wyeliminował.

Ten sprawdzian został przeprowadzony przez marynarkę wojenną, Dyrekcję Badań i Rozwoju Obronnego Ministerstwa Obrony oraz samą firmę odpowiadającą za pocisk Barak, czyli Israel Aerospace Industries. W oświadczeniu Sił Obronnych Izraela przeczytamy, że jego zakończenie z pozytywnym wynikiem ma “stanowić znaczący kamień milowy w rozwoju systemu przechwytującego Barak”.

Czytaj też: Żelazna Kopuła sprawdzona na morzu. C-Dome będzie strzec wydobycia gazu i szlaków żeglugi

Warto podkreślić, że Barak to sam pocisk, który wchodzi w skład systemu obrony powietrznej Barak MX. Sam w sobie może przechwytywać szeroki zakres zagrożeń, bo myśliwce, drony, pociski manewrujące, a nawet broń powierzchniową i przeciwokrętową. Z kolei system, który go wykorzystuje, dzierży zaawansowany radar i charakteryzuje się możliwością pionowego startu i 360-stopniowym zasięgiem.

Czytaj też: HAAWC na pokładzie niszczyciela okrętów podwodnych. Samoloty Posejdon będą jeszcze bardziej skuteczne

W ogólnym rozrachunku Barak MX ma znacząco poprawić możliwości wykrywania i przechwytywania wrogich celów latających na znacznie większych zasięgach i przeciwko różnym zagrożeniom lotniczym. Zostanie rozmieszczony na pokładzie korwet Sa’ar 6 i będzie chronił przybrzeżną strefę ekonomiczną Izraela.