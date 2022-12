USA pokazało najbardziej zaawansowany samolot w historii. Niczym drapieżny stalowy ptak zaklęty w arcydzieło awioniki

B-21 Raider wygląda jak “wściekły ptak” za sprawą swoich wyjątkowych przeszkleń w kabinie. Ten nowoczesny bombowiec USA nie doczekał się jednak ujawnienia zbyt wielu szczegółów

Historię bombowca B-21 Raider śledzę od początku reaktywacji portalu Chip.pl, poświęciłem mu specjalny artykuł na temat tego, co mógłby wnieść do floty samolotów USA, na każdym kroku podkreślałem jego wyjątkowość co do realizacji terminów rozwoju i wreszcie mogę to napisać – już tu jest. Amerykanie przeprowadzili huczną ceremonię odsłonięcia B-21 Raider, zbierając na płytach lotniska pełniące już służbę bombowce, których silniki dumnie ryczały, stanowiąc akompaniament dla hymnu państwowego. Tuż po tym odsłonięto to arcydzieło awioniki, które wygląda niczym drapieżny stalowy ptak podczas atakowania swojej zdobyczy.

B-2 Spirit vs B-21 Raider

Sam moment pokazania B-21 Raider światu nie był aż tak wizualnie zachwycający. Ciągnik wyholował go bowiem z hangaru i choć nie wiemy, w jakim stopniu bombowiec był ukończony, firma Northrop Grumman zapewnia, że już pierwszy prototyp (T1) będzie odpowiadał seryjnej konfiguracji. Nie ujawniono jednak żadnych szczegółów na temat specyfikacji oraz możliwości tego nowoczesnego bombowca. Mogliśmy tylko podejrzeć jego wygląd, który jest bardzo zbliżony do wizualizacji udostępnianych przed miesiącami.

B-21 Raider to przykład samolotu zbudowanego w układzie latającego skrzydła, co zapewnia optymalny układ zarówno dla wysokiego zasięgu, jak i gwarant obniżonej wykrywalności w ramach technik stealth. Charakterystyczne wloty powietrza obok kabiny oszklonej “oczami wściekłego ptaka” rodem z animacji również zachowano, a gładkie panele widoczne na renderach rzeczywiście gładkie są, co należy uznać za wielki sukces projektowy i produkcyjny,

Na więcej informacji o B-21 Raider musimy niestety poczekać, ale jego główne cele są nam znane. Ten nowoczesny bombowiec wyróżnia się na tle starszych modeli przede wszystkim modułowym systemem oprogramowania o otwartej architekturze, projektem obniżającym koszty eksploatacji i potencjalną opcją trybu bezzałogowego. Pierwszy lot prototypu planuje się na następny rok.