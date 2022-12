Home Tech Chrome w końcu przestanie zamulać. Nowa wersja stawia na szybkość

Google Chrome jest co prawda najpopularniejszą przeglądarką na świecie, ale trudno o niej powiedzieć, by była też najlepszą. Wciąż jest wiele rzeczy do poprawy i ulepszenia. Wśród mankamentów znajdziemy chociażby jej prądożerność i wysokie zużycie pamięci, które jednak, wraz z kolejną aktualizacją, mogą ulec znacznej poprawie.