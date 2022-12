DeLorean DMC-12 do kupienia w Polsce. OTOMOTO zrobiło mu reklamę godną filmowego pierwowzoru

Do sprzedaży na OTOMOTO trafił wyjątkowy DeLorean DMC-12 od równie wyjątkowego specjalisty

Każdy, kto oglądał serię filmów Powrót do przyszłości, z całą pewnością kojarzy samochody DeLorean DMC-12. Z kolei zapatrzeni w nie motoryzacyjni fanatycy najpewniej pamiętają ogłoszenie DeLorean Motor Company z 2016 roku co do planu skonstruowania limitowanej serii „nowych” DMC-12. W Polsce jednak nie trzeba na nie czekać, bo nad Wisłą kupno oryginału to kwestia wyłożenia odpowiedniej ilości gotówki.

Czytaj też: Apple Car wciąż istnieje i za kilka lat wyjedzie na drogi. Są nowe informacje

Wszystko dzięki panu Krzysztofowi i jego wielkiej pasji właśnie do tych samochodów. Pasji, która przełożyła się na kolejny sprowadzony do Polski i odnowiony egzemplarz DMC-12 do kupienia za 349000 złotych. Ten jest w pełni sprawny, wizualnie utrzymany w świetnym stanie, bezwypadkowy i napędzany ciągle 2,7-litrowym silnikiem o mocy 200 koni pod maską. Amerykanin zdecydowanie musiał płakać, jak tego DeLoreana sprzedawał, bo jego przebieg wynosi ledwie 1300 kilometrów.

Czytaj też: Toyota szykuje wyjątkowego pickupa. Wodorowy Hilux powstał z myślą o służbach mundurowych w Europie

Nie jest to jednocześnie pierwszy DMC-12, który przewinął się przez ręce bohatera poniższego materiału, a już dziewiąty i do tego na wskroś wyjątkowy.

Nie tylko dlatego, że wykorzystuje wszystkie oryginalne części, ale też przez to, że jest “najlepiej odrestaurowany” przez Krzysztofa wśród wszystkich innych wcześniejszych modeli tego typu. W te zapewnienia specjalisty łatwo uwierzyć, patrząc zarówno na zdjęcia wystawionego na sprzedaż modelu, który prezentuje się wzorowo, jak i na samą obietnicę sprzedawcy-specjalisty. Ten zobowiązał się bowiem do przelania na nabywcę swojej kompletnej opowieści co do tego, jak dbać o ten samochód i jak go użytkować, a zważywszy na idące za tym doświadczenie, taki dodatek jest zapewne po tysiąckroć cenniejszy niż dołączona do zestawu instrukcja.