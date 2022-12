Polacy wytwarzają przedmioty z użyciem chleba. Druk 3D po raz kolejny zaskakuje

Skala marnotrawstwa żywności poraża, a pieczywo zajmuje w tym przypadku jedno z niechlubnych, czołowych miejsc. Polacy postanowili więc poszukać pomysłów na wykorzystanie takich odpadów. Zamiast kończyć na wysypiskach śmieci, chleb mógłby posłużyć na kilka innych sposobów.

Czytaj też: WiFi i smartfony mają zaskakującego sprzymierzeńca. Powstaje z użyciem druku 3D

Każdy sposób, by uratować chleb przed staniem się odpadem i utrzymanie go w obiegu zamkniętym produkcji, jest właściwy. Szukamy rozwiązań, które moglibyśmy zaaplikować na skalę globalną. Nasz znajomy wspomniał o nowoczesnej firmie Sygnis, która być może byłaby otwarta na taką współpracę. wyjaśnia Bartłomiej Rak z REBREAD

Na oficjalnej stronie widnieje informacja, iż w całym procesie wykorzystywane jest niesprzedane pieczywo z piekarni rzemieślniczej związanej z REBREAD oraz innych piekarni na terenie Krakowa. Realizacja całego pomysłu nabrała rozpędu w kwietniu 2022, kiedy do parku maszynowego Sygnis trafił worek czerstwego chleba od REBREAD. Tamtejsi specjaliści próbowali przerobić go na filament na bazie biodegradowalnego materiału PLA, czyli polilaktydu z dodatkiem suchego chleba.

Sygnis i REBREAD wykorzystują czerstwy chleb do drukowania przedmiotów

Pomogła aparatura w postaci maszyn 3devo, a pieczę nad projektem sprawowały Joanna Wądołowska-Frej oraz Natalia Pawłowska, odpowiedzialne za przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych nakierowanych na tworzenie nowego rodzaju materiałów do druku 3D i recyklingu filamentu.

Czytaj też: Druk 3D w nanoskali, czyli jak zrealizować marzenie o samochodach elektrycznych ładowanych w ciągu kilku sekund

Jeśli chodzi o dokładny przebieg procesu, to najpierw trzeba rozdrobnić czerstwy chleb, a następnie wymieszać go z granulatem polimerowym w stosunku 1:9. W takiej formie może on zostać wytłoczony za pomocą maszyny 3devo Composer 450. Ostatecznie powstał filament do druku 3D z domieszką czerstwego chleba, gdzie około 90% materiału stanowił polilaktyd, a 10% suchy chleb. Testy potwierdziły, że z takim materiałem można bezproblemowo produkować różnego rodzaju przedmioty, na przykład opakowania biodegradowalne, podłoże do uprawy grzybów, czy doniczki.