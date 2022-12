Energia słoneczna w Polsce. Wyprzedziły nas tylko Niemcy i Hiszpania

Polska dołożyła ważną cegiełkę do europejskiego rynku OZE w 2022 roku

Rozwój sektora energii słonecznej nie omija Polski, co potwierdziły najnowsze dane z raportu SolarPower Europe o dumnym tytule “W 2025 roku OZE staną się największym źródłem energii elektrycznej na świecie“. Wszystko przez to, że w ciągu następnych pięciu lat łączna moc nowych elektrowni odnawialnych źródeł energii na całym świecie wyniesie więcej, niż sumaryczna wartość projektów OZE z ostatnich dwóch dekad. Przełożą się na to znaczne inwestycje, które przewyższyły prognozowane w zeszłym roku wyniki o 30%.

Czytaj też: Słyszycie? To westchnienie ulgi milionów nastolatków. Polska nie planuje blokować TikToka

Do tak znaczącej energetycznej rewolucji popchnęła świat Rosja 24 lutego, kiedy to rosyjscy żołnierze wkroczyli na terytorium Ukrainy, zapoczątkowując falę sankcji i dążenie państw do odcinania się od rosyjskich paliw kopalnych. Odbiło się to na dostępności energii elektrycznej, a tym samym również jej cenach, co w realiach bazowania na elektrowniach OZE, nie miałoby w ogóle miejsca. Dlatego też dąży się do rozpowszechnienia zwłaszcza farm wiatrowych i słonecznych do niebywałego stopnia, bo wedle raportu wszystkie inicjatywy z OZE w tle ​​będą odpowiadać za ponad 90% nowych projektów w sektorze energii elektrycznej w ciągu najbliższych pięciu lat.

Czytaj też: Będzie wodorowy gazociąg pod Bałtykiem. W inwestycję zaangażuje się pięć państw, a Polska?

Polska stała się w tym wyścigu ważnym graczem, bo wedle powyższego wykresu nasze państwo uplasowało się na podium w kwestii nowych instalacji paneli oddanych do użytku w 2022 roku. Ogólnie w 2022 roku energia czerpana z fotowoltaiki wzrosła o 41,4 GW, o co postarały się przede wszystkim Niemcy i Włochy, dodając odpowiednio 7,9 i 7,5 GW do puli, ale też Polska, która swoimi 4,9 GW, przegoniła pozostałe państwa UE. Było to związane głównie z dotacjami do fotowoltaicznych instalacji dla gospodarstw domowych, wzrostem cen energii oraz ułatwieniem zakładania mikroinstalacji.

Czytaj też: Polska firma oszukała naturę i odmienia rynek żywności. Rolnicy w szoku

Wedle najnowszych prognoz SolarPower, wzrost mocy instalacji fotowoltaicznych w 2022 roku całkowicie odmienił dotychczasowe szacunki, które teraz wskazują, że w 2023 roku panele słoneczne będą generować w Europie od 42,8 do 67,8 GW energii elektrycznej. Przy zachowaniu tego trendu, do 2026 roku wynik ten może wahać się między 66,7 a 188,9 GW. Polska będzie częścią tego energetycznego sukcesu.