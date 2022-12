G-Skill oferuje najwydajniejsze DDR5 na świecie. Nie zapomina jednak o zwyczajnych konsumentach

DDR5 w skrócie? Względem poprzedniej generacji pamięci operacyjnej te moduły mogą pochwalić się znacznie wyższą wydajnością, pojemnością oraz bardziej zaawansowanym projektem. Ten obejmuje zarówno podwójne banki pamięci, jak i własną sekcję zasilania w formie układu PMIC, dzięki której jest w stanie zaoferować wyższy poziom stabilności przy okazalszych częstotliwościach pracy. Wzrost taktowania wiąże się jednocześnie z tradycyjnym dla nowej generacji pamięci wzrostem opóźnień, ale zalety zdecydowanie je równoważą, wnosząc ogólną wydajność DDR na nowy poziom.

Pamięci DDR5 Trident Z5, w których moc RGB ustępuje tylko wydajności

Dla fanów efektywnych i efektownych zestawów komputerowych G-Skill przygotował DDR5 w ramach serii Trident Z5 RGB. Wprawdzie na rynku są też warianty Trident Z5 (bez dodatku RGB w nazwie i na radiatorze), ale są to zbliżone modele, które są kierowane do różnych odbiorców. Zarówno do tych, którzy dbają o wygląd wnętrza obudowy i chcą pokazywać go światu, jak i tych po drugiej stronie barykady lub z tradycyjnymi obudowami.

Tradycyjnie najniżej postawione w hierarchii modele sprowadzają się do zestawu dwóch 16-GB modułów o transferze poniżej 6000 MT/s, bo rzędu 5200 MHz przy racjonalnych opóźnieniach CL36. Wyżej są tylko modele DDR5-5600 MHz/CL40, DDR5-6000/CL36 czy bardziej unikalne DDR5-5600/CL28, skupiające się na obniżeniu opóźnień, co jest ważne w niektórych zastosowaniach. Oczywiście nie brakuje też modeli o wyższej pojemności, czyli zestawów dwóch 32-GB modułów pamięci DDR5 z myślą o konfiguracjach 64 i 128-GB.

Pamięci Ripjaws DDR5 SODIMM, czyli moduły skrojone dla laptopów

Zacznijmy od modułów pamięci Ripjaws DDR5 wyposażonych w proste pasywne radiatory, które można kupić w kilku wariantach, różniących się od siebie (tradycyjnie) zarówno wydajnością, jak i pojemnością. Przykładowo już za około 1000 złotych możemy kupić zestaw dwóch łącznie 32-GB modułów DDR5-4800 pracujących na napięciu 1,1 V, których opóźnienie wynosi CL38. Żądni wyższej wydajności powinni przygotować się na wydatek rzędu 1100 z myślą o tych samych pamięciach, ale pracujących na zegarach rzędu 5200 MHz.

Poszukujący okazalszych pojemności w urządzeniach mobilnych (pamiętajmy, że zwykle laptopy zapewniają maksymalnie dwa wolne sloty na pamięć dynamiczną) powinni sięgnąć już po 32-GB moduły DDR5. Na tym poletku G-Skill postarał się o dwie oferty – jedną dotyczącą zestawu dwóch 32-GB DDR5 o taktowaniu 4800 MHz, a drugą sprowadzającą się do jednego DDR5-5200 o pojemności 32 GB. Cenową hierarchię wieńczy pojedynczy moduł DDR5-64 GB o taktowaniu 4800 MHz, więc jeśli akurat szukacie nowych mobilnych pamięci SO-DIMM, to wśród Ripjaws od G-Skill z pewnością znajdziecie coś dla siebie.

DDR5 Ripjaws S5 łączą prostą formę i wysoką wydajność

Dostępne w białym i czarnym wariancie kolorystycznym DDR5 Ripjaws S5 pielęgnują dawne podejście do modułów pamięci dynamicznej z myślą o sprzętach stacjonarnych. Dzierżą tym samym prosty, ale za to przyjemny dla oka projekt pasywnego radiatora, który zajmuje się chłodzeniem wielu konfiguracji układów.

Przykładowo najtańszy zestaw dwóch 16 GB modułów może pochwalić się 5200 MT/s przy opóźnieniu CL rzędu 36 i napięciu 1,25 V, ale nieco droższe podbijają już wydajność do DDR5-5600 CL40 oraz DDR-6000 CL32. Rodzinę wieńczy zestaw dwóch modułów DDR5-5600 CL36 o pojemności po 32 GB, co po zajęciu łącznie czterech modułów może zapewnić 128-GB konfigurację.

Trident Z5 Neo, czyli coś specjalnego pod AMD Ryzen 7000

Przy opisywaniu specjalnej wersji “Neo” oryginalnych modułów Trident Z5 należy zaznaczyć jedno – tylko wariant Neo wspiera technologię EXPO. Przypomnijmy, że przed kilkoma tygodniami firma AMD w dążeniu do zapewniania możliwie najwyższej wydajności, musiało stworzyć alternatywę dla Intel XMP w postaci EXPO. Dzięki temu firma może teraz opracowywać profile idealne dla swoich procesorów, stawiając na możliwie najlepsze połączenie taktowania i opóźnień w dążeniu do najwyższej wydajności lub stabilności.

Przypomnijmy, że profile Intel Extreme Memory Profile (XMP) towarzyszą nam już od dłuższego czasu i wcale nie są dostępne tylko od DDR4, bo nawet odległe historycznie DDR3 również mogły skorzystać z tego dodatku. To nic innego, jak specjalne predefiniowane i z góry określone ustawienia modułów pamięci, które wpływają przede wszystkim na ich taktowanie, opóźnienia i napięcie. EXPO jest dokładnie tym samym, ale z myślą o procesorach AMD i to właśnie zyskujecie w ramach rodziny Trident Z5 Neo – pamięci dynamiczne skrojone idealnie pod procesory Ryzen nowej generacji (Ryzen 7000). Dlatego też ich wygląd i zestawy są zbliżone do tego, co G-Skill oferuje w ramach opisanych wyżej modułach pamięci Trident Z5.

