GeForce RTX 4080 podkręcony do granic. Taktowanie powala

Nowy rekord podkręcania GeForce RTX 4080 może być jednocześnie ostatnim. Producentom nie opłaca się tworzyć wyjątkowych wersji tego modelu

Wcześniej GeForce RTX 4090 został podkręcony do 3,7 GHz, ale do testów zegar ten musiał zostać obniżony o kilka procent, bo do 3,57 GHz. Jak na tym tle wypada GeForce RTX 4080? Rekordów zegara GPU wprawdzie nie pobił, bo został podkręcony do 3615 MHz, ale to i tak świetny wynik, jako że wedle overclockerów to 40% podbicie standardowych zegarów trybu Boost.

Warto od razu wspomnieć, że w tej akcji podkręcania udział brał nie topowy wariant HOF, który jest oczkiem w głowie firmy Galax, a mniej zaawansowany, choć ciągle (najwyraźniej) dzierżący ogromny potencjał wariant Serious Gamer 1-Click OC. Ta karta dzierży wielki radiator z łącznie czterema wentylatorami. Jeden z nich trafił na tył, co tłumaczy grubość rzędu aż 66 milimetrów, sugerująca monstrualny radiator. Bez tego wentylatora model ten miałby grubość rzędu około 40 mm.

Galax niestety nie pochwalił się całym procesem podkręcania i nawet nie wszedł w szczegóły tego, jak taki wzrost zegarów wpłynął na ogólną wydajność. Nie wiemy więc nic o rodzaju chłodzenia, napięciach i temperaturach pracy, ale pewne jest, że w grę weszło chłodzenie ciekłym azotem, bo co tu dużo mówić, taktowanie procesora graficznego rzędu 3615 MHz w normalnych warunkach jest jeszcze odległe. Teoretycznie. Patrząc bowiem na to, do czego są zdolne karty graficzne nowej generacji (nasze testy znajdziecie tutaj), dążenie do poziomu 3 GHz jest już przeszłością, a poziom 4 GHz stał się realny.

Another new record unlocked🥳! The OC team has managed to push the clock speed of GeForce RTX™ 4080 16GB SG 1-Click OC up to 3615MHz, surpassing the original 1-Click OC clock by 40%⚡! #GALAX #PC #GeForceRTX4080SG #GeForceRTX40series #Overclocking pic.twitter.com/8IVBNG4d9h November 29, 2022

Czy ta karta graficzna pozostanie na pierwszym miejscu, jeśli idzie o rekord OC? Patrząc na to, że jest na rynku od ledwie kilkunastu dni, są na to małe szanse. Jednak temu modelowi producenci nie poświęcą zapewne zbyt wiele czasu, bo patrząc na różnice popularności między nim a RTX 4090, produkcja zaawansowanych niereferencyjnych wariantów jest pod znakiem zapytania.