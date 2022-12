GONET.TV to ulubiona telewizja zawsze z Tobą. Tu jest wszystko i w dodatku za grosze

GONET.TV to usługa bardziej kompleksowa, niż się spodziewałem

Trzeba coś napisać o GONET.TV – usłyszałem. Pomyślałem… niezbyt pozytywne rzeczy. Mając w głowie telewizję dostępną przez Internet miałem w głowie głównie pomysły na problemy. Mało kanałów, dziwne kanały, źle działające itd. Ogółem nic dobrego. W sumie to dobrze, bo pozytywne zaskoczenie, jakie mnie spotkało, było dzięki temu o wiele większe.

O tym, czym jest GONET.TV pisała niedawno Asia. W skrócie jest to oferta telewizji, połączona z serwisem VOD, dostępna przez Internet, na praktycznie dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Możemy ją oglądać z poziomu przeglądarki lub dedykowanej aplikacji np. na smartfonie, albo też za pośrednictwem dedykowanego dekodera. Pisząc te zdania jestem właśnie w sercu Karkonoszy i ciesząc się z niezłego zasięgu sieci LTE mam dostęp do ponad 120 kanałów telewizyjnych dostępnych jednym kliknięciem ekranu smartfonu.

GONET.TV działa bardzo sprawnie. Usługa jest stabilna, bardzo prosta w obsłudze, ale oferująca sporo dodatkowo funkcji. Chciałem obejrzeć film, ale zeszło mi trochę dłużej na zakupach. Żaden problem, bez problemu mogłem go przewinąć i obejrzeć do początku. A przy okazji przerzucić pierwszy blok reklamowy.

Co najlepsze GONET.TV działa na niemal każdym dostępie do Internetu. No prawie, bo wymaga łącza o przepustowości minimum 3 Mb/s, więc jak na dzisiejsze standardy, bardzo skromnego.

Ile to kosztuje? Porozmawiajmy o ofercie GONET.TV

Jak myślicie, ile kosztuje dostęp do 127 kanałów telewizyjnych (w tym 90 z HD), z dostępem do archiwum wyemitowanych materiałów przez okres do 30 dni wstecz oraz serwis VOD z bazą (na dzisiaj) 1448 filmów? 50 zł? 60 zł? Gdybym miał strzelać, celowałbym gdzieś w te okolice.

W GONET.TV zapłacimy za to 29 zł miesięcznie. Przy czym pierwsze 14 dni dostajemy w prezencie za symboliczną złotówkę. Jeśli usługa nie spełni naszych oczekiwań, możemy liczyć na zwrot opłat w ciągu 14 dni. Z subskrypcji możemy też zrezygnować w dowolnym momencie, a płatności dokujemy kartą lub BLIK-iem.

Oprócz tego mamy dostępne dwie dodatkowe opcje. Pierwsza to TVN News, czyli dostęp do kanałów TVN24 oraz TVN24 BiS z możliwością cofnięcia się o 7 dni za 8,89 zł miesięcznie, w tym pierwsze 14 dni za 3,99 zł. Prawdę mówiąc, to mniej niż dostęp do TVN24 GO.

Trzecia opcja to dekoder i o nim powiedzmy sobie w osobnym fragmencie.

Dekoder GONET.TV

Dekoder GONET.TV możemy nazwać przystawką do telewizora. Podłączając go do dowolnego telewizora, nawet kineskopowego z gniazdami AV, dodajemy mu funkcjonalności smart TV. Dekoder jest wyposażony w Androida 9.1 z domyślnie zainstalowaną aplikacją GONET.TV. Oprócz tego dostajemy dostęp do zasobów Google Play, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować serwisy VOD z Netflixem czy Disney+ na czele, albo korzystać z darmowych serwisów takich jak YouTube.

Dekoder daje nam dostęp do pełnej oferty telewizyjnej GONET.TV, którą możemy mieć za 29 zł miesięcznie, przy czym tutaj płacimy jednorazowo 339 zł.

Dla kogo jest GONET.TV?

Opcji jest tak dużo, że prościej byłoby chyba powiedzieć – dla kogo NIE jest GONET.TV. Mam jednak w głowie kilka głównych zastosowań usługi.

Przede wszystkim to świetna opcja dla każdego, kto chce mieć dostęp do telewizji, ale przez Internet. Bez konieczności kupowania i instalowana anteny, albo wiązania się długoterminową umową z operatorem. Tutaj rezygnujemy z usługi kiedy chcemy i korzystamy gdzie chcemy. To kolejne zastosowanie GONET.TV. To świetna usługa dla każdego, kto chce mieć zawsze dostęp do telewizji. W podróży, czy na działce. Wystarczy tylko dostęp do niekoniecznie szybkiego Internetu, nawet ten w telefonie.

Wariant z dekoderem to dobra opcja dla osób, które mają starszy telewizor. Albo pozbawiony funkcji smart, albo bez dekodera DVB-T2. Dekoder GONET.TV jest w stanie rozwiązać oba te problemy i będzie dobrym wyborem choćby dla osób starszych. W ten sposób możemy zapewnić dostęp do telewizji naszym dziadkom czy rodzicom. No i co również ważne, GONET.TV będzie idealnym wyborem dla wszystkich, którzy chcą mieć dostęp do polskiej telewizji za granicą.

Uff… miało być krótko, ale trochę tych zastosowań jest, a jestem pewny, że wpadniecie jeszcze na kilka ciekawych pomysłów. Podsumowując, GONET.TV to bardzo ciekawa usługa, która w najtańszym pakiecie Mini kosztuje już tylko 9,90 zł miesięcznie i z pewnością znajdzie swoich zwolenników.

