Powiało nostalgią. Na Instagramie ustawisz status, zupełnie jak na Gadu-Gadu

GG, oprócz pisania ze znajomymi, dawało możliwość ustawiania statusu aktywności oraz takiego tekstowego – krótkiego opisu, który widzieli inni. Wiecie, w tamtych czasach ustawiało się zwykle ckliwe cytaty lub pseudo głębokie fragmenty piosenek, ale tak naprawdę każdy mógł tam napisać, co tylko chciał. Zresztą, nie jest to żadna nowość nawet obecnie, bo chociażby Discord oferuje nam taką funkcjonalność. To łatwy sposób na podzielenie się z innymi jakąś myślą, bez rozpoczynania konwersacji. Jest to jedna z tych funkcji, których niby nikt nie potrzebuje, ale fajnie, jeśli jest dostępna.

Podziel się swoimi przemyśleniami z innymi dzięki nowej funkcji na Instagramie

Na swoim oficjalnym blogu Meta ogłosiła, że status będzie można również dodać na Instagramie. Dla twórców, którzy mają szerokie grono odbiorców, pozwoli to na dodatkową interakcję, bez konieczności publikacji postów, Relacji czy Rolek. Nowość nosić będzie nazwę Notatki – dlaczego tak, a nie po prostu Status? By uniknąć chaosu, co akurat ma niezbyt dużo sensu, biorąc pod uwagę fakt, że Notatki raczej kojarzą nam się z czymś zupełnie innym.

Tak czy inaczej, nowa funkcjonalność na Instagramie umożliwi dodawanie krótkich 60-znakowych tekstów z emotikonami, które będą wyświetlać się w formie wstążki widocznej przez 24 godziny. Notatki dodamy z poziomu skrzynki odbiorczej. Najpierw trzeba będzie wybrać osoby, dla których będzie ona widoczna, a potem napisać to, co chcemy i udostępnić.

Warto pamiętać, że to właśnie w skrzynce z odebranymi wiadomościami będą widoczne Notatki innych użytkowników, więc nasza strona główna nie będzie zaśmiecana dodatkowymi rzeczami. Dla większej interakcji między użytkownikami Instagram doda też możliwość odpowiadania na Notatki, a odpowiedzi te będą trafiać prosto do skrzynki odbiorczej, więc wszystko, co związane z nową funkcjonalnością znajdziemy w jednym miejscu.

Podczas testów dowiedzieliśmy się, że użytkownicy lubią mieć prosty, lekki sposób dzielenia się tym, co myślą i rozpoczynania rozmów – pisze Meta na swoim blogu.

Notatki to nie jedyna nowość, jaka zawita na Instagram wraz z nową aktualizacją

Chcąc dać jeszcze więcej możliwości integracji z innymi, Instagram wprowadza też inne ulepszenia. Jedna z nich została “zainspirowana” zyskującą coraz większą popularność aplikacją BeReal. Są to Szczere Relacje, które opierają się na reagowaniu na spontaniczne zdjęcia znajomych wysyłając im własne, nieustawiane i nieretuszowane zdjęcie, sprzyjać tej naturalności ma fakt, że to aplikacja wybierze losowy moment, w którym mamy zrobić zdjęcie. Oznacza to, że takich Relacji nie zaplanujemy wcześniej, ani w żadnej większy sposób nie przygotujemy się do nich.

Oprócz tego pojawi się też opcja dodawania grupowych zdjęć profilowych, wybierając wszystkich lub tylko niektórych obserwujących i tworząc z nimi kolekcje fotografii.

Nowości pojawią się już wkrótce, więc jeśli wśród nich jest coś, co będziecie chcieli wykorzystywać — wyczekujcie aktualizacji.