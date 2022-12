Home Publicystyka Wszystko, co wiemy o nowej generacji procesorów Intela. Plany firmy cię zaskoczą

Wszystko, co wiemy o nowej generacji procesorów Intela. Plany firmy cię zaskoczą

Od wielkich zmian poczynionych przed kilkoma laty w rozwoju procesorów, Intel przestał ukrywać swoje plany co do rozwoju serii Core, podsuwając nam pod nos praktycznie wszystko na tacy i to z wyprzedzeniem. Trudno się temu dziwić, bo firma wreszcie mogła zacząć czymś się chwalić, a nie jedynie denerwować swoim podejściem tick-tock, które ograniczało rozwój innowacji w segmencie CPU od 2007 do 2016 roku i pozwoliło AMD przeprowadzić Ryzenowy kontratak. Teraz to Intel przypuszcza ofensywę – plany co do nowej generacji procesorów są zaskakujące.