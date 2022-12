Nie pokazujcie tego Netflixowi. Nowa sztuczna inteligencja potrafi napisać scenariusz serialu

Masz świetny pomysł na film? Zdradź go Dramatronowi i patrz, jak sztuczna inteligencja tworzy z niego scenariusz

Brytyjska firma zajmująca się sztuczną inteligencją, DeepMind, stworzyła nowe narzędzie, które w teorii może każdemu z nas dać szansę zawalczyć z George’em Lucasem lub Quentinem Tarantino. Wystarczy pomysł na film, a Dramatron zrobi z niego scenariusz. SI odwali więc najgorszą robotę, bo jako narzędzie do “współtworzenia” może generować opisy postaci, punkty fabularne, opisy lokacji czy dialogi.

Dramaton został już przetestowany przez niektórych użytkowników, a nawet przez 15 dramaturgów i scenarzystów. Narzędzie potrafi bez problemu generować dialogi, jednak zauważono, że choć są one najczęściej logiczne, to również cechują się banalnością. Temu jednak nie ma się co dziwić, bo jak twierdzą sami twórcy – Dramaton jest narzędziem do “współtworzenia”, a ideą projektu jest to, by na wykreowany przez SI scenariusz z opisami, dialogami i fabułą samemu edytować, zmieniać i przepisywać. Podobnie twierdzą testujący narzędzie dramaturdzy.

Introducing Dramatron, a new tool for writers to co-write theatre and film scripts with a language model. 🎭



Dramatron can interactively co-create new stories complete with title, characters, location descriptions and dialogue.



Try it yourself now: https://t.co/86zalyXBWQ pic.twitter.com/qWkUH4NoWF — DeepMind (@DeepMind) December 9, 2022

Stwierdzili oni, że nie użyliby tego narzędzia do stworzenia pełnoprawnej sztuki, ponieważ byłaby ona zbyt schematyczna. Jednak SI mogłoby być przydatne do budowania świata i generowania kreatywnych pomysłów. Jest to więc coś, co może nie stworzy za nas oskarowego scenariusza, ale może znacznie to ułatwić, budując dla nas podstawy i dając odpowiedni kierunek. Właściwy kształt całości nadamy sami, mając już na czym bazować.

Jak zwykle przy takich okazjach pojawia się pytanie – do kogo w takim wypadku należą prawa autorskie i kto (lub może lepiej zapytać co) dostanie wynagrodzenie za taki scenariusz? DeepMind zauważa, że ​​Dramatron może udostępniać fragmenty tekstu, które były używane do trenowania modelu językowego, co może prowadzić do oskarżeń o plagiat, jeśli zostaną użyte w skrypcie. Dlatego osoba używająca SI powinna pod tym kątem dokładnie sprawdzić tekst otrzymany od Dramatrona. Warto też wspomnieć, że w zeszłym roku brytyjski Sąd Apelacyjny orzekł, że sztuczna inteligencja nie może być prawnie uznana za wynalazcę i umieszczona w patencie.

Tak czy inaczej, dostajemy kolejne narzędzie, które może być niezwykle pomocne w procesie pisania scenariuszy. Z drugiej jednak strony trudno nie mieć obaw, że niektórzy mogą wykorzystać je do masowego tworzenia schematycznych, niewymagających produkcji, które będą nas zalewać może nie w kinie, ale np. na serwisach streamingowych. Już i tak komedie romantyczne czy niższej klasy akcyjniaki są bardzo przewidywalne i podobne do siebie. Choć może… właśnie taki Dramatron byłby w stanie wprowadzić do tych gatunków odrobinę świeżości? Na razie trudno powiedzieć, ale jestem bardzo ciekawa, jak nowe narzędzie DeepMind będzie wykorzystywane w praktyce.