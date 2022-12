Nadchodzą najlepsze procesory dla graczy. Wszystko, co wiemy o AMD Ryzen 7000X3D przed premierą

Procesory AMD Ryzen 7000X3D nadchodzą wielkimi krokami

Przed rokiem AMD pokazało specjalny stos pamięci V-Cache w formie 64-MB pamięci podręcznej dla procesora Ryzen 7 5800X3D. Czy był to udany procesor? Zważywszy na to, jak radził sobie z konkurencją w postaci Core i9-12900K, zdecydowanie tak, ale czasy 12. generacji Core już minęły, a wraz z Raptor Lake-S premiery doczekały się procesory o zupełnie nowym poziomie wydajności (i energożerności), które gracze mogą potraktować priorytetowo. AMD ma zapewne nadzieję, że zmieni się to wraz z premierą układów Ryzen 7000X3D.

Alright, @quasarzone shared about Zen4 X3D info. Let's summarize it. — 포시포시 (@harukaze5719) December 2, 2022

Wedle już oficjalnie usuniętej, ale zapisanej przez niejakiego @harukaze5719 publikacji na łamach Quasar Zone, AMD szykuje Ryzen 7000X3D, czyli procesory przygotowane specjalnie dla graczy. Obecne plany obejmują ponoć trzy warianty CPU z V-Cache, bo 16-rdzeniowe/32-wątkowe, 12-rdzeniowe/24-wątkowe i 8-rdzeniowe/16-wątkowe procesory w serii Ryzen 7000X3D. Wspominam o konfiguracjach rdzeni, a nie o samych nazwach, bo te ciągle są niepewne. Rozsądek podpowiada jednak, aby określać je (odpowiednio) mianem:

Ryzena 7 7950X3D

Ryzena 7 7900X3D

Ryzena 7 7700X3D/7800X3D

Wedle nieoficjalnych informacji te procesory wykorzystają jedną lub dwie matryce Zen 4 z ułożoną w stos pamięcią 3D Vertical Cache. Ten zastrzyk dodatkowego “cache” będzie działał z tą samą prędkością, co wbudowana już w procesor pamięć podręczna L3 i fizycznie będzie przylegać do niej, jako że znajdzie się na szczycie regionu CCD (połączenia bloków CCX – Core Complex), w którym znajduje się pamięć podręczna L3.

Ile tych dodatkowych MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu będzie? Patrząc na Ryzena 7 5800X3D w grę wejdzie zapewne dodatkowe 64 MB pamięci. Według umieszczonych wyżej prognoz, nowy Ryzen 7 7950X3D przebije wydajność Intel Core i9-13900K w grach, ale pamiętajmy – to tylko wróżenie z fusów. Więcej informacji dostaniemy jednak już wkrótce, bo nieoficjalnie wspomina się o tym, że procesory Ryzen 7000X3D zadebiutują w styczniu 2023 roku w czasie trwania międzynarodowych targów CES 2023.