Niedawno pojawił się w Star Treku, teraz może zmienić fuzję jądrową. Naukowcy wykorzystują laser znany z filmu

Arthur Pak oraz jego współpracownicy tworzą zespół, który przed kilkoma tygodniami wykorzystał laser do wystrzelenia 192 wiązek w trzech impulsach skierowanych na cylinder zawierający niewielkich rozmiarów diamentową kapsułę wypełnioną wodorem. I choć opis brzmi skomplikowanie, to sam cel był stosunkowo jasny: chodził o przeprowadzenie reakcji termojądrowej, która wyprodukowałaby więcej energii aniżeli wykorzystano do zapoczątkowania samej reakcji. Naukowcy skupiali się na tym, ile neutronów powstało za sprawą ich działań.

Kiedy zobaczyłem tę liczbę, byłem zdumiony. Możesz pracować całą swoją karierę i nigdy nie zobaczyć tego momentu. Robisz to, bo wierzysz w cel i lubisz wyzwania. Kiedy ludzie łączą się i pracują kolektywnie, możemy dokonać niesamowitych rzeczy. wyjaśnia Pak

Kolejny tego typu test powinien odbyć się w lutym, a za jego sprawą naukowcy chcieliby ponownie zwiększyć ilość uzyskanej energii. Kluczem do sukcesu będzie wygenerowanie większej ilości promieniowania rentgenowskiego przy użyciu tej samej ilości energii, co dotychczas. Ewentualne modernizacje i poprawki zajmą jednak wiele lat. O skali trudności najlepiej świadczy fakt, iż na fuzję jądrową, która mogłaby spełniać zapotrzebowanie energetyczne na masową skalę przyjdzie nam poczekać jeszcze 20-30 lat.

Laser wykorzystany przez naukowców wcześniej pojawił się w filmie W ciemność. Star Trek

Gra jest jednak warta świeczki, ponieważ mówimy o w zasadzie bezemisyjnym źródle energii o wysokiej wydajności. To znacznie lepsza od dotychczas stosowanych, takich jak energia jądrowa czy wiatrowa. W ramach ostatnich wysiłków zespół Paka uzyskał 3,15 megadżula mocy, podczas gdy laser zużył 2,05 megadżula. Rachunek jest wiec prosty: po raz pierwszy więcej energii został wygenerowanej aniżeli zużytej przez laser. By mówić o praktycznym sukcesie bilans musi być rzecz jasna nieco wyraźniejszy.

Na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy wiązki lasera powinny zapewnić nawet wyższą wydajność niż ostatnio. Mówi się o przewidywanym wzroście rzędu 8 procent. Nie będzie to jeszcze wartość, która mogłaby zmienić losy świata, ale nie od razu Rzym zbudowano. Tym bardziej, iż potencjał drzemiący w opisywanej technologii jest gigantyczny. Najlepiej świadczy o tym fakt, że fuzja jądrowa napędza giganty takie jak nasze własne Słońce.