Laserowy przełącznik na bazie wody? Dzięki niemu ciecz zachowuje się niczym metal

Emitowany przez wspomniane urządzenie impuls laserowy nie jest może długi, ale bardzo natężony. W efekcie w ciągu mniej niż bilionowej części sekundy woda wchodzi w stan przewodzenia, zachowując się w sposób bardzo podobny do metalu. O szczegółach całej sprawy możemy przeczytać w APL Photonics.

Czytaj też: Broń laserowa Chin. Poznaliśmy szczegóły LW-30 zwalczającego cele z prędkością światła

Ultraszybkie przełączniki są urządzeniami niezbędnymi w badaniach podstawowych i rozwoju technologicznym. Pokazujemy, że wodne roztwory jodku sodu mogą być użyte do tego celu. […] Ponieważ właściwości optyczne cieczy zmieniają się w skali czasowej krótszej niż cykl terahercowy, możliwe jest dostosowanie kształtu transmitowanych pól terahercowych. W ten sposób demonstrujemy upshifting częstotliwości promieniowania terahercowego od około 1 do 3 THz i dalej z wydajnością 4%. wyjaśniają autorzy

Wszelkiego rodzaju obwody są podstawą działania komputerów i smartfonów, a szybkość, z jaką dany element może przełączać się między 0 i 1 decyduje o tym, jak szybko będzie działać komputer. Te najnowocześniejsze wykorzystują półprzewodniki, które umożliwiają przełączanie elektryczne. Są jednak ograniczone pod względem prędkości.

Przełącznik na bazie wody zmienia swoje właściwości w niewyobrażalnie krótkim czasie

Wodne roztwory jodku sodu mają być jednak przełomowym elementem do projektowania obwodów opartych na wodzie. Wykorzystana przez naukowców ciecz jest rozpylana przez specjalnie wykonaną dyszę tak, by płynęła w postaci spłaszczonego strumienia o grubości zaledwie kilku mikrometrów. Porównują oni tę sytuację do ściskania końcówki węża ogrodowego, aby spłaszczyć i wydłużyć strumień wyrzucanej przez niego wody.

Czytaj też: Kropki kwantowe żywotniejsze niż kiedykolwiek, a to istotne dla każdego, kto planuje zakup telewizora

Taki strumień jest później “atakowany” krótkim, choć bardzo intensywnym impulsem lasera. Ten uwalnia elektrony z rozpuszczonej w wodzie soli, dzięki czemu ciecz zaczyna przewodzić prąd o częstotliwości terahercowej. Woda staje się więc ultraszybkim przełącznikiem.