Broń laserowa Chin. Poznaliśmy szczegóły LW-30 zwalczającego cele z prędkością światła

Chińskie mobilne lasery LW-30 mają zwalczać cele powietrzne na wysokości poniżej 1 km i lecące z prędkością 200 km/h

Zaprezentowana podczas niedawnego chińskiego pokazu lotniczego broń laserowa LW-30 jest przykładem systemu raczej defensywnego. Swoją mocą rzędu 30-kW nie zdziała wiele przeciwko większym celom, ale ma radzić sobie z zestrzeliwaniem dronów, pocisków oraz nisko lecących celów powietrznych, niszcząc nawet kilka z nich w przypadku zmasowanego ataku w ciągu ledwie sekund. Oczywiście tylko na papierze, bo sama zdolność emitowania wiązki laserowej o określonej mocy jest tylko wierzchołkiem góry lodowej skuteczności systemu laserowego.

Oprócz odpowiedniego podsystemu do generowania lasera, kompleksowy system musi również radzić sobie z wykrywaniem celów, kolejkowaniem ich zależnie od priorytetu, namierzaniem i dopiero później bezpośrednim atakowaniem. Czy Chiny zadbały również o to? Oficjalnie oczywiście tak, co potwierdzają publikacje przedstawiające LW-30 w samych superlatywach. Ta broń ma być montowana na pojazdach, efektywnie strzelać nawet podczas jazdy bez dostępu do “małej elektrowni jądrowej” za sprawą relatywnie niskiego zapotrzebowania na moc.

Chiński LW-30 ma zachowywać skuteczność przeciwko celom, które latają poniżej wysokości jednego kilometra z prędkością 200 km na godzinę i których przekrój radarowy mierzy poniżej metra kwadratowego. Wszystko to składa się na udany i skuteczny w boju system broni laserowej, ale z racji opóźnienia Chin co do rozwoju takiego rodzaju uzbrojenia, uważa się, że LW-30 jest mniej zaawansowany względem m.in. amerykańskich systemów.