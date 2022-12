Przyleciał z kosmosu i skrywał tajemnicę. Takich minerałów ludzkość nie widziała

W 15-tonowym meteorycie znalezionym w 2020 roku w El Ali w Somalii odkryto dwa nowe minerały nieznane ludzkości

Mowa dokładnie o meteorycie znalezionym w El Ali w Somalii, którego lokalsi uznali za przybysza z kosmosu, przepowiadanego w ich legendach od pokoleń. Dlatego był sławiony w pieśniach, wierszach i tańcach, a przy okazji używano go do… ostrzenia noży. Meteoryt składa się w prawie 90 procentach z żelaza i niklu, i należy do największych odnalezionych meteorytów w historii, ale nikt nie spodziewał się, że będzie skrywał tak wielką tajemnicę.

Naukowcy z University of Alberta w celach badawczych dostali w swoje ręce 70-gramowy fragment meteorytu, aby sklasyfikować minerały, które go tworzą. Już w pierwszym dniu analizy zespół biorący w tym udział zidentyfikował w próbce dwa zupełnie nowe minerały na bazie żelaza. Te nigdy nie zostały zauważone w przyrodzie i mogą wskazywać na nieznane procesy geologiczne oraz zapewnić nowe zastosowania materiałów. Oba minerały składają się z żelaza, polonu i tlenu.

Pierwszy z nowo odkrytych materiałów nazwano elaliitem, inspirując się nazwą samego miasta, w którym znaleziono meteoryt, a drugi mianem elkinstantonitu, upamiętniają Lindę Elkins-Tanton, a więc głównej badaczki misji NASA Psyche. Ich zidentyfikowanie było tak szybkie nie z przypadku. W rzeczywistości krótki czas potrzebny na odkrycie tych nowych minerałów wynikał z faktu, że zostały one już syntetycznie wyprodukowane w laboratorium i to w latach 80-tych. Dzięki temu ich skład i struktury krystaliczne mogły być szybko dopasowane do istniejących danych, a nie klasyfikowane od podstaw.

To wszystko sprawia, że określanie ich “nowymi” minerałami jest nieco naciągane, ale oficjalnie opracowane przez ludzkość minerały nie mogą być uznane za nie do momentu, w którym nie zostaną znalezione w naturze. Nic w tym dziwnego, kiedy słownikowa definicja minerału wspomina, że to pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych (via Wikipedia).