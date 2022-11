Perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne w sondach kosmicznych? Wystarczy jedna zmiana, by stało się to możliwe

Na łamach Advanced Energy Materials pojawił się artykuł naukowy napisany przez międzynarodowy zespół badaczy pod kierownictwem inżynierów z Uniwersytetu w Surrey, w Wielkiej Brytanii. Przedstawiają oni w nim drobną modyfikację w strukturze odwróconych perowskitowych ogniw fotowoltaicznych (ang. IPSC, inverted perovskite solar cells), która umożliwi uwolnienie niespotykanego dotąd potencjału w tym materiale.

Perowskity w ogniwach fotowoltaicznych są materiałami syntetycznymi, których nazwa tylko odnosi do grupy minerałów naturalnie występujących w przyrodzie. Perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne mają inny skład od mineralnego odpowiednika, ale strukturę natomiast podobną. To właśnie w tym materiale upatruje się nadziei na przyszłość branży fotowoltaicznej, która poszukuje tańszych, lżejszych, prostszych i bardziej dostępnych środków do budowy paneli słonecznych.

Perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne wejdą na nowy poziom

Jak dowiadujemy się z artykułu, naukowcy przeprowadzili udaną manipulację powierzchni perowskitu o składzie halogenkowym, doprowadzając do interakcji między tzw. modulatorami a perowskitami. Wykazali oni, że modulator powierzchni o silnym oddziaływaniu działa korzystnie dla zmniejszenia strat w IPSC.

Właściwości perowskitu bez modulatora (g) i z modulatorami (h-i) / źródło: https://doi.org/10.1002/aenm.202202868, CCA-4.0-International

Badania były przeprowadzone na dwóch solach amonowych, które składały się z jodku 4-hydroksyfenetyloamoniowego i jodku 2-tiofenetyloamoniowego (2-TEAI).

Dr Wei Zhang, główny kierownik badań z Uniwersytetu Surrey, skomentował wyniki prac, dodając, że przyszłość IPSC jest również w kosmosie: