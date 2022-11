Ogniwa perowskitowe to wciąż trudny orzech do zgryzienia, więc w projektowaniu wyręczą nas maszyny

Chińscy naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję w próbach tworzenia najbardziej wydajnego modułu fotowoltaicznego opartego na perowskicie. Wyniki swoich badań opublikowali na łamach czasopisma Journal of Energy Chemistry.

Czytaj też: Oto pierwsze takie tandemowe ogniwo perowskitowe! Powstało w Chinach i zadziwia stabilnością

Perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne od ponad dekady są na ustach świata naukowego z uwagi na niższe koszty ich produkcji, łatwiejszą konstrukcję i większą dostępność materiałów potrzebnych do ich konstrukcji, niż w przypadku obecnie dominujących modułów krzemowych.

Jednakże nadal naukowcy nie znaleźli idealnej struktury perowskitu, która dawałaby satysfakcjonującą wydajność ogniwom. Okazuje się to nie do końca takie łatwe i nie można ograniczyć tych poszukiwań „perowskitowego Świętego Gralla” jedynie do eksperymentów.

Predicting the device performance of perovskite solar cells through machine learning – Tech Xplore https://t.co/NArBfehrCF pic.twitter.com/j6eH2tJICS — Egutz (@Egutz_) November 17, 2022

Ogniwa perowskitowe nadal trudnym orzechem do zgryzienia. AI przyspieszy prace badaczy

W związku z powyższą sytuacją zespół chińskich badaczy wykorzystali sztuczną inteligencję, a dokładnie podejście uczenia maszynowego. Przez system przepuszczono wszystkie istniejące wyniki eksperymentów nad ogniwami perowskitowymi o różnych strukturach. Dzięki temu dokonywane jest tzw. odwrotne projektowanie eksperymentów.

Czytaj też: Etykiety z ogniwami perowskitowymi na stacji benzynowej w Polsce! Innowacyjna technologia testowana nad Wisłą

Dzięki algorytmowi naukowcy nie będą musieli dalej po omacku sprawdzać na losowych konfiguracjach strukturalnych nowych ogniw, ale system będzie podpowiadał, w którą stronę poprowadzić eksperyment. Takie działania zaoszczędzą ogrom czasu i w dłuższej perspektywie przybliżą nas do powstania finalnej wersji najbardziej wydajnego modułu perowskitowego, które będzie można instalować w panelach słonecznych.

Wszystko oczywiście zależy również od ilości wcześniej przeprowadzonych eksperymentów – im większa liczba prób, tym system będzie trafniejszy z podpowiedziami.