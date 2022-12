Test MSI GeForce RTX 4080 Suprim X

Jak wygląda i co oferuje MSI GeForce RTX 4080 Suprim X?

Zestaw zawiera standardowe rzeczy, czyli przejściówkę na 3x 8-pin oraz holder. Ten ostatni można łatwo ustawić w obudowie, co jest plusem. Sama karta jest też duża i ciężka, więc jego wykorzystanie jest zdecydowanie zalecane.

MSI GeForce RTX 4080 Suprim X wygląda bardzo dobrze. Jest podświetlenie na backplate, z boku i wokół wentylatorów. Jeśli lubicie RGB, to z pewnością będziecie zadowoleni, a sama karta będzie wyróżniała się w obudowie z oknem. Jakość wykonania jest świetna i mamy z pewnością do czynienia z jedną z najlepszych jakościowo RTX 4080.

Czytaj też: Test Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS

Grafika ma wymiary 336 x 142 x 78 mm i waży 2364 g. Jest to więc długa i ciężka konstrukcja, która wymaga pojemnej obudowy. Po wadze widać też, że holder naprawdę się przyda. Zasilanie odbywa się ze złącza 16-pin, ale jest dodana przejściówka na 3x 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć 850 W mocy, choć tutaj MSI podaje minimalnie 750 W. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory TORX Fan 5.0. Pracują one półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Dostępne wyjścia obrazu to 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1a.

Karta ma podwójny BIOS – Gaming i Silent. Taktowanie boost przy obu wynosi 2625 MHz. Plusem jest z pewnością brak spadku taktowania przy zmianie BIOSu. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px średnie taktowanie to 2807 MHz. Jest to wynik bardzo bliski temu, który uzyskała wersja Gigabyte.

Sterowniki:

GTX 1650, GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 497.27

RTX 3080 12 GB: Nvidia Game Ready 511.23

RTX 3050, RTX 3090: Nvidia Game Ready 511.32

RTX 3090 Ti: Nvidia Game Ready 512.16

RTX 4090: Nvidia Game Ready 521.90

RTX 4080: Nvidia Game Ready 526.72

Radeon RX 6500 XT: Adrenalin 22.2.3

Informacje o testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W 1920 x 1080 karta prezentuje świetną wydajność i bez problemów możecie odpalać gry na maksymalnych detalach.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości ponownie mamy do czynienia ze znakomitymi wynikami. Testowany model plasuje się jednak na końcu spośród wszystkich RTX 4080.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości we wszystkich grach zanotowałem średnio powyżej 60 fps, choć w Cyberpunk 2077 było blisko tej wartości. Wyniki spokojnie jednak pozwalają na cieszenie się z płynnej rozgrywki.

Temperatury

W trybie Gaming temperatura pod obciążeniem jest naprawdę niska. W Silent jest już wyższa, ale nadal bardzo dobra. Pod tym względem nie powinno być żadnych problemów.

Głośność

W spoczynku MSI GeForce RTX 4080 Suprim X działa pasywnie, więc go nie usłyszycie. Pod obciążeniem przy BIOSie Gaming jest cicho, a przy Silent na pewno karty nie usłyszycie. Możecie więc wybrać czy chcecie cichą pracą, czy praktycznie bezgłośną.

Pobór mocy

Pobór mocy jest niższy od RTX 3080 12 GB i na poziomie pozostałych RTX 4080. Pod tym względem jest również dobrze.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 140 MHz na rdzeniu i o 188 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Model MSI wypada praktycznie na poziomie wersji od Gigabyte. Wyniki są najniższe spośród testowanych RTX 4080, ale różnice są naprawdę niskie. Karta bez problemów pokonuje RTX 3090 Ti, ale przegrywa z RTX 4090 i to sporo. Wydajność jest jednak bardzo dobra i możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki nawet w 3840 x 2160.

Czytaj też: Test Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC

Test MSI GeForce RTX 4080 Suprim X – podsumowanie

MSI GeForce RTX 4080 Suprim X to kolejny ciekawy model RTX 4080. Jest on świetnie wykonany i znakomicie wygląda. W szczególności powinien się spodobać osobom, którym zależy na sporej ilości podświetlenia. W zestawie znajdziemy holder i przejściówkę na 3x 8-pin, więc bez problemów można podpiąć kartę pod zasilacz bez nowego złącza. Pamiętajcie tylko, że karta to naprawdę spory model, więc musicie mieć pojemną obudowę.

W testach grafika prezentuje dobrą wydajność, choć jest ona najniższa spośród testowanych RTX 4080. Wiele tutaj zależy od sztuki, na jaką się trafi, a same różnice nie są też jakieś wybitnie duże. Spokojnie więc możecie kupować kartę z myślą o gamingu w 3840 x 2160. Testowany model ma podwójny BIOS. Przy trybie Gaming jest cicho i chłodno, przy Silent praktycznie bezgłośnie tylko trochę cieplej. Oba tryby spisują się więc świetnie. Grafikę możecie też ładnie podkręcić i zyskać na wydajności. Sam pobór mocy jest bliski pozostałym RTX 4080, więc tutaj również jest dobrze.

MSI GeForce RTX 4080 Suprim X znalazłem w sklepach już za ok. 7800 zł. W tej cenie wydaje mi się dobrym wyborem, choć z uwagi na różnicę wydajności w stosunku do RTX 4090, mogło by być jeszcze taniej. Model od MSI z pewnością Was zadowoli i jest to jeden z ciekawszych modeli RTX 4080, jaki miałem okazję testować.