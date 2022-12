OnePlus Nord Buds – duży przetwornik i długi czas pracy za bardzo niskie pieniądze

Małe, a duże! Czyli o co chodzi z przetwornikiem OnePlus Nord Buds

Pamiętam jak podczas różnych premier producenci słuchawek TWS chwalili się dużym przetwornikiem. Miał on średnice 5 mm lub nawet 8 mm. A tu całe na biało, choć w naszym materiale w czarnej wersji kolorystycznej, wchodzą OnePlus Nord Buds z przetwornikiem… 12,4 mm(!). Dużo, ale nie wpłynęło to na rozmiary słuchawek. Są nadal małe i bardzo wygodne.

Również sporo, bo cztery, mamy tu mikrofony. Dobrej jakości z inteligentną redukcją szumu otoczenia i zdecydowanie ta funkcja też działa.

Czy 7 godzin to dużo, czy mało?

W przypadku słuchawek nausznych byłoby to dramatycznie mało. Są modele, która potrafią grać nawet po 40 godzin, ale w końcu są to modele, w których sam nausznik waży więcej niż obie słuchawki OnePlus Nord Buds. Niektóre słuchawki TWS potrafią grać dramatycznie krótko, bo nawet 3-3,5 godziny. Kompletnym przeciwieństwem są OnePlus Nord Buds, które są w stanie działać nawet do 7 godzin. Pokrowiec ładujący jest w stanie uzupełnić braki energii maksymalnie cztery razy z małym hakiem, zapewniając w sumie 30 godzin działania. Jest też szybkie ładowanie, ale…

O tym i wielu innych kwestiach dowiecie się z naszego materiału wideo.