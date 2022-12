Opera wprowadza funkcję ulepszania filmów i zdjęć w przeglądarce. Jak działa Lucid Mode?

Dawno minęły czasy rozmazanych filmów, rozpikselowanych do tego stopnia, że oczy bolały. Opera, firma stojąca za stale ewoluującą przeglądarką internetową o tej samej nazwie, jest przygotowana do pomocy milionom użytkowników w ponownym przeżywaniu niektórych z ich najcenniejszych wspomnień i to wszystko w wysokiej rozdzielczości. Wszystko dzięki nowej funkcjonalności Lucid Mode , która sprawia, że ​​filmy staną tak ostre i lśniące jak gwieździste zimowe niebo.