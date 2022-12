W tym roku Oppo Inno Day odbywa się pod hasłem „Empowering a Better Future”, a przedstawione przez firmę nowości koncentrują się na czterech inicjatywach Smart: rozrywce, efektywności, nauce i zdrowiu. Najważniejsze podczas tego dwudniowego wydarzenia będą z pewnością składane smartfony, ale to nie oznacza, że powinniśmy przejść obojętnie obok innych innowacji.

Pierwszą z nich jest OHealth H1, czyli urządzenie stworzone po to, by pomóc nam zadbać o nasze zdrowie

Nowym inteligentnym produktem wprowadzającym powiew przyszłości w obszarze zdrowia jest OHealth H1, urządzenie nieco przypominające wyglądem niewielką mysz komputerową. Owalne, spłaszczone z jednej strony ma kompaktowe wymiary i elegancki, minimalistyczny design. Niech to jednak was nie zwiedzie, bo jeśli chodzi o funkcjonalność, tutaj ma sporo do zaoferowania. Oppo wyposażyło swoje urządzenie w sześć funkcji monitorowania parametrów zdrowia:

Saturacja krwi – dzięki specjalnym sensorom można z opuszka palca odczytać poziom nasycenia krwi tlenem. Wykorzystywana jest do tego metoda zwana fotopletyzmografią (PPG), która zapewnia dokładny pomiar.

EKG – funkcja ta, ulepszona specjalnym algorytmem, działa na podobnej zasadzie jak elektrokardiograf i daje możliwość wykrycia potencjalnych schorzeń związanych z sercem, takich jak arytmia czy migotanie przedsionków, które często przebiega bezobjawowo i zwykle diagnozowane jest przypadkowo, podczas rutynowych badań. Dzięki OHealth H1 będzie można wykryć je znacznie szybciej, a co za tym idzie, szybciej podjąć ewentualne leczenie.

Odsłuch płuc i serca – kolejnymi czujnikami, jakie znajdziemy na pokładzie tego urządzenia są czujniki piezoelektryczne, które najprościej mówiąc – mają działać jak elektroniczny stetoskop. Wyższa jakość sygnału uzyskiwana dzięki OHealth H1 pozwala na przechwycenie dokładniejszego i czystszego dźwięki. W ten sposób, nawet podczas e-wizyty, lekarz będzie mógł nas osłuchać.

Pomiar tętna – współpraca Oppo z firmą Omron (światowym liderem w produkcji i sprzedaży sprzętu medycznego) zaowocowała wprowadzeniem do OHealth H1 funkcji pomiaru ciśnienia krwi. Wystarczy przyłożyć urządzenie do opuszków palców, a wszystkie zebrane w ten sposób dane zostaną automatycznie wysłane do aplikacji OHealth.

Pomiar temperatury ciała – może nie jest to jakaś wielce innowacyjna funkcja, ale umieszczenie jej na pokładzie tego urządzenia sprawia, że nie trzeba już sięgać po osobny termometr ani wydawać pieniędzy na jego elektroniczny odpowiednik. OHealth H1 zmierzy temperaturę po umieszczeniu urządzenia w odległości 3 cm od czoła.

Monitorowanie snu – OHealth H1 jest również w stanie pilnować jakości naszego snu. Umieszczając go w odległości 20 cm od poduszki zarejestruje i zanalizuje chrapanie, wykryje też ruchy łóżka spowodowane naszym oddychaniem, uderzeniami serca i ruchem chciała podczas snu.

Czułe sensory i algorytmy pomogą użytkownikom OHealth H1 w lepszym dbaniu o zdrowie. Urządzenie jest lekkie, bo waży zaledwie 95 g, można je mieć zawsze pod ręką i wszędzie, gdzie się znajdziemy mieć dostęp do sprawdzenia stanu naszego organizmu. Zapewne sporo osób teraz powie, że wiele z tych funkcji oferują też smartwatche i to prawda, ale nie każdy lubi lub może nosić urządzenie na ręce. Poza tym, OHealth H1 idealnie sprawdzi się, gdy opiekujemy się osobą starszą. Może być też, jak zauważa Oppo, krokiem w kierunku wprowadzenia inteligentnych urządzeń także do szpitali, klinik czy domów opieki.

Inteligentne okulary nowej generacji, czyli Oppo Air Glass 2

Podczas dzisiejszego, pierwszego dnia Oppo Inno Day zaprezentowano także nową odsłonę inteligentnych okularów AR – Air Glass 2. Ich ramka waży zaledwie 38 gramów, więc jest naprawdę lekka. Do tego dochodząc opracowane przez Oppo pierwsze na świecie soczewki faliste dyfrakcyjne SRG. Będą one wspierały korekcję wzroku z możliwością późniejszych modyfikacji, dzięki czemu będą właściwie nie do odróżnienia od zwykłych okularów. Jednak jak dobrze wiemy, nie są one zwykłymi okularami.

Oppo Air Glass 2 dają możliwość obsługiwania i wykonywania połączeń w czasie rzeczywistym, korzystania z nawigacji opartej na lokalizacji czy przekształcania głosu na tekst oraz wiele innych inteligentnych funkcji.