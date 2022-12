Asteroida uderza w Warszawę, skala zniszczeń jest niewyobrażalna. Spokojnie, to tylko symulacja

Planetoidy poruszające się wokół Słońca po orbitach przecinających orbitę Ziemi lub znajdujących się w jej pobliżu są określane mianem PHA (potencjalnie niebezpiecznych planetoid). Kolizja może doprowadzić do wielkich zniszczeć, dziesiątkach tysięcy, a nawet milionach ofiar śmiertelnych, a nawet zmian klimatycznych. W przeszłości Ziemia wielokrotnie doświadczała takich zdarzeń, choć do żadnego nie doszło w czasach współczesnych.

Czytaj też: Zabójca planet wykryty. To planetoida 2022 AP7

Według sondy WISE, która stale monitoruje niebo, jest ok. 4700 ± 1500 obiektów PHA o średnicach powyżej 100 m. Takie mogą stanowić dla nas zagrożenie. Obecnie znamy ponad 2000 potencjalnie niebezpiecznych planetoid, choć żadna nie stanowi żadnego zagrożenia dla naszej planety – to jednak może się zmienić w każdej chwili.

Wystrzel swoją asteroidę

Asteroid Launcher to prosty program, który składa się z dwóch elementów: mapy świata i prostego menu dotyczącego samej planetoidy. Mamy do wyboru tak naprawdę trzy parametry: średnicę obiektu (od 1-1500 m), jego prędkość (1-100 km/s) i kąt uderzenia (1-90 stopni). Do tego wybieramy rodzaj obiektu: planetoidę niklowo-żelazną, planetoidę kamienistą, planetoidę ze złota, planetoidę węglową i kometę.

Każdy może sprawdzić, co by się stało, gdyby w dowolne miejsce Ziemi uderzył obiekt pozaziemski naturalnego pochodzenia. Gdyby w centrum Warszawy pod kątem 90 stopni uderzyła żelazna planetoida o średnicy 1,5 km i poruszająca się z prędkością 100 km/s powstałby głęboki na ponad kilometr krater o średnicy ponad 70 km (prawie pod Mińsk Mazowiecki), wchłaniający Legionowo, Pruszków i Piaseczno.

Asteroida uderza w Warszawę

W wyniku uderzenia natychmiastowo wyparowałoby blisko 2,3 mln osób, a samo uderzenie wyzwoliłoby energię rzędu 11 200 gigaton TNT. Powstałaby kula ognista o średnicy 144 km (zahaczająca o Berlin i niszcząca połowę Ukrainy), która zabiłaby blisko 46 mln osób. Drzewa oddalone o 848 km od centrum uderzenia by się zapalały, a fala uderzeniowa zabiłaby 7,7 mln ludzi. Każdy w odległości 429 km doznałby uszkodzenia płuc, a budynki oddalone o 976 km by się waliły. Powstałoby trzęsienie ziemi o sile 9,2 w skali Richtera, które pochłonęłoby blisko 150 000 ofiar.

Krater po uderzeniu asteroidy w Warszawę

Czytaj też: Ryugu odsłania swoje tajemnice. Już wiemy, skąd pochodzi ta planetoida?

Asteroid Launcher pozwala wystrzelić asteroidę w dowolne miejsce na świecie

Ale gdyby w Morze Bałtyckie uderzyła planetoida kamienna o średnicy 200 m, poruszająca się z prędkością 50 km/s i pod kątem 45 stopni, doszłoby do „niewielkich” zniszczeń. Powstały krater miałby 195 m średnicy, a uderzenie wyzwoliłoby energię rzędu 2 gigaton TNT. Powstałaby kula ognia o średnicy 8,5 km, która zapalałaby ubrania u osób oddalonych o 32 km od centrum zdarzenia. Fala uderzeniowa doprowadziłaby do uszkodzeń płuc u każdego w promieniu 25 km, a budynki oddalone o 57 km zostałyby uszkodzone.

Asteroida uderza w Morze Bałtyckie

Każdy może wybrać własną konfigurację – polecamy!