Pokojowa antena do telewizji naziemnej – czy to ma sens? Podpowiadamy, jak oglądać TVP 4K

TVP 4K – UltraHD i dźwięk Dolby Atmos

TVP 4K to tymczasowy kanał telewizyjny, który został uruchomiony na czas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze. Po 18 grudnia zniknie z eteru, choć TVP planuje regularną emisję w 4K w przyszłości. Co istotne, kanał ten dostępny jest u wybranych operatorów kablowych i satelitarnych oraz zupełnie za darmo z DVB-T2, czyli cyfrowej telewizji naziemnej. W tym ostatnim przypadku TVP 4K dostępny jest z testowego multipleksu TVP, którego zasięg obejmuje 90% powierzchni kraju.

TVP 4K to kanał nadający transmisje meczu nie tylko w wyższej rozdzielczości, czyli 3840 na 2160 pikseli, względem TVP 1 HD/TVP 2 HD i TVP Sport HD gdzie mamy FullHD 1920 na 1080 pikseli, ale też w tzw. UltraHD, czyli szerszej palecie kolorów (WCG) oraz z HDR (szerokim zakresem dynamiki tonalnej) w formacie HLG. Do wyboru są też trzy ścieżki dźwiękowe – z polskim komentarzem, z komentarzem w języku angielskim oraz z dźwiękiem jedynie ze stadionu. I niestety, głównie ze względu na ograniczenia w oprogramowaniu dekoderów tylko w ramach DVB-T2 dźwięk ten jest w standardzie Dolby Atmos 5.1.4, czyli mamy pełną technologię dźwięku obiektowego.

Czytaj też: Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED po miesiącu. Dla kogo właściwie jest ten laptop?

Jak oglądać DVB-T2?

Aby cieszyć się cyfrową telewizją naziemną potrzebujemy telewizora z odpowiednim tunerem, ewentualnie zewnętrzny dekoder. W przypadku TVP 4K zdecydowanie ten wewnętrzny tuner nowoczesnego telewizora jest najlepszym wyborem. Do tego potrzebujemy anteny. Najlepiej zewnętrznej, ale w określonych przypadkach także pokojowa będzie dobrym rozwiązaniem. Koszt samej anteny to od kilkudziesięciu do 200-300 zł za bardziej zaawansowane modele. Koszt przewodu to kilkanaście złotych, w zależności od długości.

Interesując się korzystaniem z DVB-T2 w swojej okolicy w pierwszej kolejności powinniśmy zajrzeć na stronę firmy Emitel. Operator nadajników posiada tam mapę z zasięgiem poszczególnych multipleksów. Sprawdzimy więc, czy jesteśmy w zasięgu i jak daleko jesteśmy od nadajnika. Warto też zajrzeć do Google Play i App Strore po dedykowaną aplikację Emitela, która jeszcze dokładniej podpowie nam informacje o zasięgu. Tam na podstawie naszej lokalizacji zobaczymy informacje o sugerowanej antenie i przekroju terenu względem anteny. To też podpowiedzi jak ustawić naszą antenę, aby uzyskać lepszy sygnał.

Montaż anteny nie powinien sprawić większych problemów, oczywiście możemy skorzystać z usług profesjonalistów. Osób, które się tym zajmują zawodowo nie brakuje, a koszt takiej usługi nie będzie przekraczał 200 zł.

Czytaj też: Test Hyundai Kona Electric – elektryk (pod)miejski, o którym powinno być głośniej

Antena pokojowa – czy to w ogóle działa?

Anten pokojowych w marketach nie brakuje. Wystarczy wejść do większego hipermarketu i na dziale RTV obok radyjek, blenderów i hulajnóg elektrycznych znajdziemy też anteny DVB-T. Po chwili wychodzimy ze sklepu z anteną, wypakowujemy, podłączamy do tv, do gniazdka, wyszukujemy kanały i… kanałów 0, słownie zero. To może być spore zaskoczenie dla większości, wszak mowa o zasięgu ogólnopolskim, a opakowania anten krzyczą o tym, jak to łapią doskonale zasięg, filtrują 4G i są proste w obsłudze. Bardzo szybko okazuje się, że o tym, czy złapiemy sygnał na naziemnej antenie pokojowej często decydują milimetry. Przesunięcie lekko urządzenia, anten i innych elementów (w zależności od konstrukcji) może skutkować złapaniem mocniejszego sygnału i stabilnego obrazu, lub też kompletnym brakiem obrazu.

W moim przypadku sygnał – przy odpowiednim ustawieniu anteny – udało się uzyskać z odległości 24 km od nadajnika. Natomiast jest w tym więcej szczęścia i mojej determinacji niż komfortowego ustawienia. Jeśli więc nie mieszkacie naprawdę blisko nadajnika (np. centrum miasta), to zdecydowanie lepszą opcją jest sięgnięcie po antenę zewnętrzną.

Czytaj też: Wszystko, co musisz wiedzieć o Wi-Fi 7

Na chwilę obecną nic nie zapowiada, aby kolejne ważne wydarzenia sportowe w 4K trafiły do sieci. Nawet Canal+ wciąż w ograniczonym zakresie dawkuje 4K w ramach aplikacji Canal+ Online, dostęp do Eleven Sports 4K też jest ograniczony. Za to TVP 4K na razie pojawia się jedynie od imprezy do imprezy.

Instalacja anteny do cyfrowej telewizji naziemnej może być wydatkiem za kilkaset złotych właściwie na jedno wydarzenie. Czy ma to sens? Jeśli chcecie w pełni wykorzystać swój sprzęt telewizyjny i audio, warto to rozważyć. Zwłaszcza jak wcześniej wydaliście na te urządzenia kilkanaście tysięcy złotych, a teraz męczycie się ze średniej jakości streamingiem TVP Sport. Taki dostęp do telewizji naziemnej może być też istotny w sytuacjach awaryjnych.

Pewne jest, że fani piłki nożnej podczas kolejnych dni na brak emocji narzekać nie mogą. Mundial trwać będzie do 18 grudnia. Przed nami najważniejsze mecze fazy pucharowej, choć już bez Biało-Czerwonych.