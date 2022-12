Ponad połowa opiekunów uważa, że potrzebujemy więcej gadżetów dla zwierząt. Nie jestem przekonany

Badanie Pet Living 2022 na zlecenie Samsunga przeprowadził Instytut Opinium na grupie ponad 6,5 tys. właścicieli zwierząt w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech oraz Polsce. Ankieta internetowa dotyczyła m.in. wpływu technologii na ogólny dobrostan zwierząt. Ponad połowa badanych (56%) oceniła go pozytywnie, również pod kątem zwiększenia aktywności ulubieńców (56%), korzystnego wpływu na ich zdrowie (52%) i ograniczenia stresu związanego z rozłąką z właścicielem (52%).

“Domowy zwierzak to pełnowartościowy członek rodziny”. Dokładnie!

Prawie dwie trzecie ankietowanych (63%) w badaniu Pet Living 2022 uważa domowe zwierzęta za pełnowartościowych członków rodziny. Stąd nie powinien dziwić wysoki procent respondentów (47%), który przyznaje, że układ wnętrza domu został dostosowany do potrzeb ich pupili.

I tu zaczyna się robić ciekawie, bo 32% badanych potwierdziła, że posiadanie zwierzaka wpłynęło na decyzję o zakupie nowego urządzenia. Co więcej, 30% ankietowanych, pod wpływem obecności pupila w domu, podjęło decyzję o zakupie urządzenia wykorzystującego zaawansowaną technologię. Co się pod tą zaawansowaną technologią kryje?

sprzątanie po pupilach za pomocą odkurzaczy (53%),

karmienie za pomocą zautomatyzowanych podajników karmy (49%),

korzystanie z lokalizatorów do monitorowania miejsca przebywania zwierząt (48%)

Co nam się rysuje na tym obrazku? W okresie pandemii większość z nas pracowała w domu. Część wróciła już do pracy stacjonarnej i stąd obawy o zwierzęta, które znów przez większą część dnia zostają same. Wskazało na to 46% respondentów badania Pet Living 2022. Widać też drugi trend związany z tym, że technologie mają nas odciążyć w codziennych obowiązkach związanych z dbaniem o zwierzaka.

Technologie mogą nas odciążyć, ale nie powinny wyręczać

Przykład z życia wzięty: mój kot Rysiek zwany również “fokowąsem” (zgadnijcie dlaczego) obecnie boryka się z problemami urologicznymi. Ponieważ kolejne badania na nic konkretnego nie wskazują, powoli zaczynamy podejrzewać coś na tle behawioralnym. Takiego futrzaka wszystko może zestresować, również niedostatek bodźców do zabawy czy zwykła samotność i to niezależnie od tego czy w otoczeniu znajdują się ludzie.

Rysiek vel fokowąs

Bo to od nich samych w głównej mierze zależy dobrostan zwierząt. Przyznaję bez bicia, że ostatnio za mało czasu poświęcam na zabawę z Ryśkiem i teraz mogę mieć tego efekty.

Bardzo trafnie podsumował to Łukasz, notabene również opiekun bandy futrzaków: “Fajnie, jeśli automatyczny odkurzacz rozpozna kocie rzygi i nie rozwlecze ich po całym mieszkaniu, czy nie wessie kotu ogona, ale jednak za zabawę powinien odpowiadać człowiek, a nie maszyna rzucająca piłeczki”.