Rozkopane miasta przejdą do historii. Samoregenerujący się beton w rurach kanalizacyjnych pozwoli zaoszczędzić miliardy

Braki w dostawie wody, problemy z odpływami i wreszcie ciągnące się w nieskończoność rozkopy w samym centrum miasta, które paraliżują ruch uliczny. Każdy odczuł na własnej skórze przynajmniej jednej sytuacji tego typu, bo rurociągi, jak to wszystkie elementy eksploatacyjne, nie są niezniszczalne. Ich awarie generują ogromne problemy, dlatego zespół naukowców z University of South Australia z profesorem Yanem Zhuge na czele postanowił opracować materiał do rurociągów, który pozwoli im pełnić swoją rolę znacznie dłużej – to samoregenerujący się beton.