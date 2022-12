TP-Link proponuje hub z dzwonkiem jako serce inteligentnego domu. Nowości w serii Tapo

Hub Tapo H100 z dzwonkiem jest w stanie obsłużyć do 64 urządzeń. Spina ze sobą czujniki, włączniki i przyciski systemu Tapo. Wbudowany głośnik może odstraszyć intruzów głośną syreną (do 90 dB), a w standardowych warunkach sygnalizuje nadejście gości. Wystarczy sparować go z przyciskiem Tapo S200 B, który zamontujemy przed wejściem do domu. Pomoże w tym mocowanie magnes i dołączone środki klejące.

Hub Tapo H100 Przycisk Tapo S200 B Czujnik ruchu Tapo T100 Czujnik magnetyczny Tapo T110 Włącznik Tapo S210 Włącznik Tapo S220

Tapo S200B może też sterować oświetleniem. Z pomocą centralki Tapo H100 da się wygodnie kontrolować wiele takich przycisków i to bez potrzeby używania smartfonu. Dla każdego takiego przycisku można zaprogramować trzy akcje: pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie i obrót. Dla osób niesamodzielnych, starszych czy dzieci przycisk może służyć do wzywania pomocy.

Czujnik ruchu Tapo T100 o polu widzenia 120 stopni i zmiennym nachyleniu, wykrywa ruch na dystansie do 7 metrów. Jego detekcję można dostosować do wymaganego zasięgu. Po wykryciu ruchu czujnik może automatycznie włączyć oświetlenie albo zaalarmować o intruzie przez aplikację, kiedy na miejscu nie będzie nikogo z domowników. Przy okazji warto rozważyć zakup czujnika magnetycznego Tapo T110, który wykrywa otwarcie drzwi lub okien.

Z kolei dwa włączniki (Tapo S210 i S220) mogą zdalnie włączać światło, niezależnie od naszej lokalizacji. Sterowanie ułatwia też obsługa asystentów głosowych Amazon i Google. Działanie oświetlenia zespolonego z włącznikami da się zautomatyzować, wprowadzając harmonogramy.

Czytaj też: Prezent dla Geeka? TP-Link ma kilka propozycji, które możesz śmiało wrzucić pod choinkę

Poniżej zestawienie cen nowych produktów TP-Link Tapo: