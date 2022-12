Grudzień to czas intensywnego wydawania pieniędzy na prezenty. Jest to również okres, w którym można upolować najwięcej atrakcyjnych promocji i właśnie taką mamy dla was dzisiaj.

Niezależnie czy chcecie sprawić podarunek sobie, czy komuś bliskiemu, konsolę Xbox Series S możecie teraz dorwać w naprawdę fajnej cenie.

Przez dwa tygodnie, w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, upolujecie całkowicie cyfrową wersję konsoli za 1199,99 zł. Tyle właśnie kosztować was będzie dostęp do topowej wydajności gwarantującej szybszy czas ładowania i oszałamiającej grafiki do 120 klatek na sekundę. Bez przeszkód zagracie w wiele świetnych tytułów – samemu lub z bliskimi – i co najważniejsze, nie musicie rezygnować z gier z poprzednich generacji konsol, dostęp do nich zapewni wam kompatybilność wsteczna.

Promocja w sklepie Media Markt

Jest to więc idealny prezent, który dostarczy wam lub waszym bliskim rozrywki na długie, zimowe wieczory. Przy okazji warto zainteresować się ofertą Xbox Game Pass, dzięki której można ogrywać setki tytułów, w tym dodane w grudniu LEGO Star Wars: The Skywalker Saga i Hello Neighbor 2. W ramach subskrypcji jest oczywiście o wiele, wiele więcej tytułów, a lista sukcesywnie jest powiększana.

Natomiast ci, którzy jednak mają w tym miesiącu dość wydatków, a jednocześnie nadal chcą sprawić sobie konsolę pod choinkę powinni zerknąć na Xbox All Access dostępne w Media Expert, czyli opcję, w ramach której dostajemy Xboksa Series S wraz z 24-miesięcznym dostępem do Xbox Game Pass Ultimate (ponad 100 wysokiej jakości gier i Xbox Live Gold), a to wszystko za 111 zł miesięcznie przez 2 lata. Sama subskrypcja usługi w wariancie Ultimate to normalnie koszt 54,99 zł, więc dla zapalonych graczy, którzy lubią mieć stały dostęp do nowości, to może być idealna opcja.

Jeśli jednak nadal wolicie zapłacić raz za konsolę, to jeszcze raz przypomnimy, że musicie się spieszyć. Cena 1199,99 zł nie będzie obowiązywać w nieskończoność.