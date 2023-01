Sony będzie robić samochody. Funkcje na abonament i PS5 na pokładzie

Afeela to elektryczne, inteligentne auto Sony Honda Mobility. Ktoś jest zdziwiony?

Wydaje mi się, że nawet gdybym nie napisał, że Afeela będzie autem elektrycznym i bardzo inteligentnym, chyba każdy wiedziałby, że faktycznie tak się stanie. W końcu po modelu zapowiedzianym na 2025 rok nie powinniśmy się spodziewać niczego innego.

Informacji na temat auta mamy niestety niewiele. Podczas prezentacji Sony na targach CES mogliśmy usłyszeć, że Afeela będzie wyposażony w ponad 40 różnego rodzaju czujników rozmieszczonych wokół całego nadwozia. Wygląda to następująco:

Jak w przypadku wielu pokazywanych prototypów przyszłości, Afeela ma oferować częściowo autonomiczną jazdę. Mówimy o autonomii na poziomie 3 oraz asyście jazdy na poziomie 2+ m.in. podczas jazdy po mieści.

Od strony wizualne Afeela wygląda jak auto koncepcyjne zaprezentowane już przez Sony trzy lata temu. Charakterystycznym elementem ma być listwa świetlna na przodzie auta, pomiędzy reflektorami, która według prezentacji ma być w stanie wyświetlać nie tylko napisy, ale też obrazy. Ciekawe na ile ten pomysł się przyjmie, na ile uda się go wdrożyć w finalnym modelu oraz jak bardzo będzie można go personalizować. Już widzę te komunikaty wysyłane przez kierowców do aut jadących przed nimi.

Wizualnie Afeela przypomina Porsche 911, ale są tu też podobieństwa do Hyundaia Ioniq 5 i choć to zupełnie inne auta, pojawiły mi się skojarzenia z Audi grandsphere concept. Ogółem owoc współpracy Sony i Hondy ma być autem premium, stającym w szranki z flagowymi modelami Audi, BMW, Mercedesa i Volvo.

Tak, będzie PlayStation 5!

W końcu to auto robione przez Sony, więc nie mogło być inaczej. Afeela będzie mieć pełną integrację z PlayStation 5. Na ekranie głównym, jak również opcjonalnych ekranach umieszczonych na oparciach przednich foteli, będzie można grać w gry i oglądać filmy.

Sony podkreśla, że w przyszłości samochody mają być kluczową platformą dla przyszłości produktów rozrywkowych i technologicznych firmy. Przy czym nie chodzi tu o licencjonowanie rozwiązań i oprogramowania. Sony chce brać czynny udział w projektowaniu i rozwoju samochodów. Co z jednej strony oznacza, że możemy liczyć na bardziej dopracowane rozwiązania, ale też dla samej firmy znacznie wyższe wydatki.

Afeela trafi na drogi dopiero w 2026 roku

Pierwsze zamówienia nowego auta Sony Honda Mobility będzie można składać w 2025 roku. Regularna sprzedaż ruszy rok później, a pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów w Ameryce Północnej jesienią 2026 roku. W kolejnym etapie auto pojawi się na rynku japońskim oraz europejskim.

Auta Afeela będą produkowane w 12 fabrykach Sony-Honda w Stanach Zjednoczonych.