Jeśli Apple obniży cenę AirPodsów, konkurencja może się nie pozbierać

Rynek słuchawek TWS rozwija się bardzo dynamicznie. Już w 2021 roku stanowiły one 63% wszystkich sprzedawanych słuchawek, co tylko pokazuje, że klienci coraz częściej po nie sięgają. Nie ma co się też oszukiwać, raporty w tej kwestii są bezlitosne – Apple jest tutaj niekwestionowanym królem, bo już w III kwartale ubiegłego roku firmie udało się przekroczyć 30% udziału w rynku, wyprzedzając ponad trzykrotnie Samsunga, a pozostałą konkurencję – pokroju Xiaomi, boAt czy Skullcandy – pozostawiając jeszcze bardziej w tyle.

Statystyki mówią jednak jeszcze coś – 71% konsumentów twierdzi, że cena jest głównym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o kupnie słuchawek, a już pod koniec 2019 roku modele w cenie od 50 do 100 dolarów stanowiły prawie 40% wszystkich sprzedanych modeli. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę obecną sytuację na świecie, zwłaszcza wciąż rosnącą inflację, trudno spodziewać się zmiany tego trendu.

Czytaj też: Apple podnosi ceny, także w Polsce. iPhone będzie jeszcze bardziej kosztowny

Apple też zdaje się to zauważyć, zwłaszcza że spodziewany popyt na AirPodsy ma w tym roku zmaleć i szacuje się, że firmie uda się sprzedać 63 mln tych słuchawek, czyli o 10 mln sztuk mniej niż w ubiegłym roku.

AirPods Lite mogą pogrzebać konkurencję

Segment premium słuchawek TWS Apple opanował już dawno, jednak jak wiadomo, ceny ustalane przez giganta nie są na każdą kieszeń. A przynajmniej – jeszcze nie są. Według analityka Jeffa Pu z Haitong Intl Tech Research, Apple pracuje bowiem nad tańszą wersją swoich AirPodsów, które miałyby otrzymać dopisek „Lite”.

Spodziewać się można, że takie słuchawki będą stosownie okrojone z funkcji, jednak na tym etapie przeciek nie ujawnia nam niczego więcej. Pu opisuje je jako „tańszy produkt”, który ma konkurować ze słuchawkami dousznymi innych firm. To z kolei oznacza, że Apple zapewne mocno się postara, by nawet „gorsze” AirPodsy były lepsze od konkurencji.

Czytaj też: Myślisz, że Apple Watch Ultra jest drogi? Nowa wersja będzie jeszcze droższa

Ile natomiast może taki model Lite kosztować? Najnowsze AirPodsy 3 debiutowały w cenie 169 dolarów, natomiast AirPodsy 2 dostępne są za 129 dolarów. Słuchawki Lite musiałyby być więc tańsze od drugiej generacji, co oznacza, że ich cena mogłaby oscylować wokół 100 dolarów, czyli poziomu cenowego modeli od konkurencji. A jeśli faktycznie do tego dojdzie, to inne firmy nie będą miały z Apple’m żadnych szans. Przykre, ale prawdziwe.