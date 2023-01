Test płyty głównej ASRock B650 Pro RS

Co otrzymujemy wraz z ASRock B650 Pro RS?

Dodatki są podstawowe i obejmują instrukcję, dwa kable SATA czy śrubki M.2. Dla jednej z najtańszej z płyt B650 na rynku taka mała ilość jest spodziewana i nie zaskakuje – producent musi na czymś zaoszczędzić.

Wygląd

Płyta jest czarno-srebrna i ma lekkie podświetlenie z prawej strony. Jest to prosty design, który wygląda dobrze. Nie jest to tak świetne jak w przypadku innych płyt, ale jeśli lubicie prostotę i brak kombinacji to będziecie zadowoleni. Płyta to też model ATX o wymiarach 305 x 244 mm.

Budowa

Płyta obsługuje procesory AMD przeznaczone na AM5. Sekcja zasilania ma 14 (VCORE) + 2 (SOC) + 1 (VDD_MISC) fazy 60 A SPS. Za chłodzenie odpowiadają dwa radiatory i nie ma tutaj ciepłowodu czy wentylatora. Zasilanie odbywa się ze złącza 8-pin i 4-pin. Zobaczymy w testach, jak taka konfiguracja poradzi sobie z Ryzenem 9 7950X.

Górne złącze M.2 ma większy radiator, który lepiej powinien poradzić sobie z chłodzeniem dysku. Tutaj producent zapewnił obsługę dysków 2280 PCI-E Gen5x4. Pozostałe dwa dyski montowane są niżej i nie mają radiatorów. Jeden ze slotów obsługuje dyski 2242/2260/2280 SATA i PCI-E Gen3x2, a drugi 2260/2280 PCI-E Gen4x4. Jak sami widzicie jedno ze złączy obsługuje niestety wolniejsze dyski PCI-E więc musicie mieć to na uwadze, jeśli chcecie go wykorzystać. ASRock B650 Pro RS ma również dwa złącza SATA podciągnięte pod CPU i dwa za które odpowiada kontroler ASM1061. Mamy również wolne złącze M.2 2230 na kartę Wi-Fi.

Czytaj też: Test płyty głównej ASRock X670E Taichi Carrara

Płyta obsługuje pamięci DDR5 o pojemności do 128 GB i prędkości do 6400+. Mamy wsparcie dla XMP i EXPO, więc bez problemów w BIOS ustawicie odpowiednie parametry. Mamy tutaj również specjalny obwód ochronny, który zmniejsza szanse na uszkodzenie kości.

Złącza PCI-E są trzy. Górne jest wzmacniane, ale jak zawsze u ASRocka nie ma mechanizmu ułatwiającego zwolnienie blokady. Obsługuje ono urządzenia PCI-E 4.0 x16. Pozostałe dwa złącza to PCI-E 3.0 x16 działające jako x4 oraz PCI-E 4.0 x1.

Układ dźwiękowy to podstawowy Realtek ALC897. Nie ma więc co liczyć na wybitne wrażenia słuchowe. Karta sieciowa to Dragon RTL8125BG 2,5 Gb/s, więc tutaj łączność przewodowa z siecią będzie dobra. ASRock nie zamontował karty Wi-Fi, ale zawsze można ją dołożyć – są wycięcia na tylnym panelu na anteny oraz wolne złącze M.2 na kartę.

Dostępne na płycie złącza to:

1x CPU Fan,

1x CPU/WP Fan,

4x Chassiss/WP Fan,

złącza do przedniego panelu obudowy,

1x RGB,

3x ARGB,

1x audio,

1x SPI TPM,

1x Thunderbolt AIC,

2x USB 2.0,

1x USB 3.2 Gen1,

1x USB-C 3.2 Gen2x2.

Liczba złączy całkowicie wystarczy do zbudowanie PC. Mamy odpowiednią konfigurację złączy na podświetlenie czy pod wentylatory. Przy tym ostatnim brakuje mi tylko jednego 4-pin po prawej pośrodku. Na płycie są dwa USB 2.0, ale musicie pamiętać, że jedno nie jest pełne i wspiera tylko jedno złącza z obudowy. Nie ma tutaj przycisków ani wyświetlacza kodów POST, ale są diody diagnostyczne, czyli standard w przypadku tańszych konstrukcji.

Z tyłu zaślepka jest zintegrowana z płytą, co jest plusem. Mamy też dwa wycięcia na anteny Wi-Fi, jeśli zdecydujecie się dołożyć taką kartę. Pozostałe złącza to:

1x HDMI,

1x DisplayPort,

1x USB 3.2 Gen2,

1x USB-C 3.2 Gen2,

2x USB 3.2 Gen1,

6x USB 2.0,

1x RJ-45,

3x audio.

Podstawową wadą jest duża liczba USB 2.0, a mała szybszych złączy. Tutaj zdecydowanie szkoda, że producent nie wybrał innej konfiguracji. Mamy trzy złącza audio, co często pojawia się w tańszych konstrukcjach, czy dwa wyjścia obrazu. Warto też zauważyć obecność przycisku do flashowania BIOS, ale nie ma do czyszczenia CMOS.

BIOS

BIOS przypomina ten obecny w pozostałych płytach ASRock przeznaczonych dla procesorów AM5. Nie ma więc trybu Ez co jest sporym minusem. Natomiast jeśli nie jest Wam to potrzebne to łatwo się tutaj odnajdziecie, podkręcicie procesor czy znajdziecie interesującą Was opcję. Profil EXPO pamięci zadziałał bez większych problemów więc możecie rzeczywiście szybko odpowiednio ustawić pamięci.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 7950X Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30 Dysk Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Dysk Adata SE800 1TB Dysk Adata SU650 120 GB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 970 Evo 1 TB. Tutaj warto zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem. Pod obciążeniem zanotowałem 53°C i 69°C (dysk ma dwa czujniki).

Testy – Cinebench R23

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję R23 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – POV-Ray

POV-Ray to kolejny program mający wbudowany benchmark. Tym razem pozwala on na tworzenie obrazów z wykorzystaniem ray tracingu i służy głównie do tworzenia grafiki 3D. W testach wykorzystałem benchmark jedno i wielowątkowy.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – V-Ray Benchmark

W tym programie miałem już okazję wykonać test kart graficznych – znajdziecie go tutaj. Tam też jest krótki opis. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Na wykresach możecie zobaczyć całkowity wynik uzyskany przez sprzęt i tym razem wykorzystałem Time Spy.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider oraz Metro Exodus Enhanced Edition. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy ustawieniach kolejno: Ultra, Najwyższe i Ultra. W przypadku Metra ustawienia RT pozostawiłem domyślne (RT: High, Reflections: Hybrid), a DLSS wyłączony. W pozostałych grach RT, DLSS czy FSR pozostały wyłączone. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench R23, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61. Temperatury sprawdziłem przed OC oraz po podkręceniu procesora do 5,3 GHz na wszystkich rdzeniach.

Przed OC Po OC

Czujnik wskazywał maksymalnie 72°C i 75°C. Temperatura nie jest więc wybitnie niska, ale w pełni akceptowalna. Możecie więc spokojnie podkręcać procesor i nie obawiać się o zbyt wysokie temperatury sekcji. W obudowie przy dobrym przepływie powietrza powinny być też one jeszcze niższe.

Czytaj też: Test płyty głównej MSI MAG B650M Mortar WIFI

Test ASRock B650 Pro RS – podsumowanie

ASRock B650 Pro RS to jedna z najtańszych płyt pod AM5, jakie znajdziecie w sklepach. Kosztuje ok. 1050 zł i bardzo dobrze sprawdza się z Ryzenem 9 7950X i mocniejszymi pozostałymi podzespołami. Wyniki testów są dobre, nie ma tutaj mowy o ograniczaniu wydajności zestawu, choć USB 3.2 Gen2 są trochę wolniejsze niż w przypadku innych płyt. Sama sekcja również bez problemów daje sobie radę i zachowuje całkowicie akceptowalne temperatury nawet po OC procesora.

Na płycie jest sporo złączy, więc bez problemów podłączycie choćby większą ilość wentylatorów. Mamy też trzy miejsca na dyski M.2, w tym jedno z większym radiatorem. Tutaj musicie tylko pamiętać, że jeden ze slotów jest wolniejszy. Płyta nie jest jednak doskonała i widać to choćby po konfiguracji tylnego panelu, gdzie mamy sporo USB 2.0 i znacznie mniej szybszych. Na płycie nie ma fabrycznie zamontowanej karty Wi-Fi (trzeba ją dokupić) czy układ dźwiękowy jest podstawowy. W samym BIOSie brakuje też trybu Ez.

Jeśli jednak planujecie złożyć zestaw na AM5, który ma być oparty o jedną z najtańszych płyt głównych, a wymienione wady Wam nie przeszkadzają, to zdecydowanie warto rozważyć testowaną propozycję od ASRock.