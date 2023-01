Test chłodzenia be quiet! Silent Loop 2 120

Co otrzymujemy wraz z be quiet! Silent Loop 2 120?

Producent do samego AiO dołącza instrukcję, zestaw montażowy, kontroler ARGB, przejściówkę 2x 4-pin -> 1x 4-pin, opaski zaciskowy, tubkę pasty oraz 100 ml płynu. Od dłuższego czasu wszystkie AiO be quiet! mają dodany również montaż pod LGA1700 – nie inaczej jest w tym przypadku. Płyn pozwoli na uzupełnienie cieczy w zestawie po pewnym czasie. Kontroler zasilany jest ze złącza SATA. Dodatki są więc całkowicie wystarczające i pozwalają na zamontowanie AiO na praktycznie każdej platformie.

Specyfikacja be quiet! Silent Loop 2 120

Chłodnica ma wymiary 154 x 120 x 27 mm i jest cała czarna. Została ona wykonana z aluminium. Ważną rzeczą jest obecność zaworu, który pozwala na uzupełnienie poziomu cieczy w układzie – rozwiązanie jest praktycznie bezproblemowe. Z chłodnicy wychodzą dwa dosyć elastyczne węże o długości 400 mm. Połączenie z blokopompką jest ruchome, więc nie powinno być problemów z ich ułożeniem w obudowy.

Blok ma podświetlenie ARGB, które naprawdę dobrze wygląda. Szkoda tylko, że samego napisu be quiet! nie można obrócić co tak naprawdę wymusza montaż w konkretnej orientacji. Maksymalna prędkość pompki to 2800 RPM i można nią też sterować w zakresie 9-12 V. Podstawa bloku wykonana została na lustro i jest poniklowana. Z całości wychodzą też dwa kable – 3-pin oraz 3-pin ARGB.

Be quiet! dołącza do chłodzenia dwa wentylatory Silent Wings 3. Jest to bardzo fajne podejście, bowiem w większości AiO 120 znajdziemy tylko jedno śmigło. Wentylatory mają maksymalną prędkość powietrza równą 73,33 CFM, a ciśnienie 3,37 mmH2O. Całość pracuje z maksymalną głośnością równą 36,4 dBA. Śmigła zasilane są ze złącza 4-pin PWM i są całe czarne, co znakomicie wpasowuje się w wygląd AiO.

Czytaj też: Test wentylatorów be quiet! Light Wings 120 PWM Triple Pack

Wygląd i montaż be quiet! Silent Loop 2 120

Be quiet! Silent Loop 2 120 wygląda bardzo dobrze. Mamy czarną chłodnicę z wentylatorami oraz lekkie podświetlenie ARGB. Jeśli nie zależy Wam na sporej ilości świateł w obudowie, ale mimo wszystko chcielibyście jakieś lekkie podświetlenie to na pewno będziecie zadowoleni. Ponownie tylko wspomnę, że minusem jest brak możliwości zmiany położenia nazwy firmy na blokopompce.

Montaż kompletnie nie sprawia problemów. Do backplate mocujecie śruby i zabezpieczacie gumkami. Podkładacie to pod płytę i nakręcacie śruby dystansowe. Następnie na całość nakładacie podpórki, przykręcacie je i do tego mocujecie blokopompkę. Każdy sobie z tym poradzi w pojedynkę.



Najważniejsze parametry be quiet! Silent Loop 2 120

Wymiary chłodnicy: 154 x 120 x 27 mm

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 2x Silent Wings 3 PWM high-speed

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2200 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 73,33 CFM

Maksymalne ciśnienie: 3,37 mmH2O

Maksymalna głośność: 36,4 dBA

Wymiary blokopompki: b.d.

Maksymalna prędkość pompki: 2800 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM; AMD: AM5 / AM4 / sTRX4,TR4(optional, mounting-kit (BZ008))

Gwarancja: 3 lata

Cena: ok. 460 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy be quiet! Silent Loop 2 120

Wyniki są naprawdę bardzo dobre jak na AiO 120. Bez OC bez problemów nawet przy 800 RPM chłodzenie radzi sobie z procesorem. Wyniki są naprawdę znakomite i znacznie wyższe niż np. w przypadku NZXT Kraken 120. Po OC na maksymalnych obrotach również jest całkiem nieźle. Na 1200 RPM osiągnąłem maksymalnie 99°C na jednym z rdzeni i tutaj zdecydowanie potrzebne są wyższe obroty. Ale nadal jak na AiO 120 wyniki są bardzo dobre.

Na maksymalnych obrotach jest głośno i tutaj zdecydowanie może to przeszkadzać. Natomiast na 1200 RPM jest już naprawdę dobrze, a na 800 RPM raczej nie usłyszycie chłodzenia.

Czytaj też: Test chłodzenia be quiet! Silent Loop 2 360

Test be quiet! Silent Loop 2 120 – podsumowanie

Be quiet! Silent Loop 2 120 to bardzo fajne AiO 120, które zdecydowanie jest warte Waszych pieniędzy. Jest ono dobrze wykonane, oferuje łatwy montaż (w tym pod LGA1700) oraz wśród dodatków znajdziecie 100 ml płynu do uzupełnienia cieczy po czasie. Całość wygląda też naprawdę fajnie. W szczególności AiO powinno Wam przypaść do gustu, jeśli szukacie czarnego chłodzenia z małym akcentem ARGB na blokopompce.

W testach chłodzenie wypada bardzo dobrze jak na konstrukcję z chłodnicą 120. Nawet po OC na maksymalnych obrotach konstrukcja zanotowała naprawdę fajny wynik. Oczywiście dotyczy to zamontowanych dwóch wentylatorów, które nie zawsze Wam się zmieszczą w mniejszej obudowie. Na maksymalnych obrotach jest dosyć głośno, ale na niższych wyniki są już bardzo dobre i AiO nie powinno Wam przeszkadzać podczas działania.

Jeśli więc szukacie jednego z lepszych AiO 120 na rynku to zdecydowanie warto zainwestować w testowaną konstrukcję, choć cena ok. 460 zł mogła by być troszeczkę niższa.