BMW w końcu przestaje traktować posiadaczy smartfonów z Androidem jak obywateli drugiej kategorii

Udostępnianie wirtualnych kluczyków samochodowych BMW Digital Key nie tylko dla użytkowników iPhone’ów

Tak jak zastąpienie portfela smartfonem stało się możliwe za sprawą płatności zbliżeniowych i aplikacji mObywatel, tak porzucenie tradycyjnych kluczyków samochodowych na rzecz aplikacji stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Trudno się temu dziwić. Można oczywiście narzekać na potencjalne problemy przy rozładowaniu smartfonu lub jego zwyczajnej awarii, ale zastąpienie wielu rzeczy jedną (smartfonem) jest bezsprzecznie wygodniejsze i nawet bezpieczniejsze w czasach, kiedy do smartfonu jesteśmy wręcz przyrośnięci, a do portfela i kluczyków już niespecjalnie. Fizyczne kluczki mają jednak jedną wielką zaletę – możemy podrzucać je każdemu, zapewniając bezproblemowy dostęp do samochodu.

W przypadku BMW i funkcji Digital Key nie było to takie proste, bo aplikacja nie pozwalała do tej pory zapewniać osobom trzecim dostępu do samochodów w inny sposób, niż z wykorzystaniem iMassage na iPhone’ach. To zmieniło się w ramach najnowszej aktualizacji, którą BMW przygotowało dla swoich użytkowników w ramach współpracy pod egidą konsorcjum (Car Connectivity Consortium) z firmą Google oraz Samsung. Dzięki niej BMW udało się wreszcie znieść ograniczenia udostępniania Digital Key do jednej aplikacji i rozszerzyć znacząco jej wszechstronność.

Po aktualizacji Digital Key do najnowszej wersji pozbędziecie się konieczności korzystania z konkretnej aplikacji do przekazywania wirtualnych kluczyków. Będzie to już możliwe z wykorzystaniem zwyczajnego linku, który może zostać wysłany e-mailem, SMS-em lub jakąkolwiek inną aplikacją komunikacyjnym. Po drugiej stronie uzyskanie dostępu do klucza wymaga jedynie kliknięcia w link i tym samym dodania go do swojego smartfonu lub Apple Watcha bez potrzeby instalowania konkretnej aplikacji czy uzyskiwania identyfikatora BMW.

Kluczyki w ramach funkcji Digital Key można również udostępnić za pomocą Apple AirDrop lub Android Nearby Share, a dodatkowa warstwa bezpieczeństwa może okazjonalnie wymagać wprowadzenia kodu aktywacyjnego w systemie pojazdu. Obecnie jest to dostępne wyłącznie na smartfonach Google Pixel 6 Pro (lub nowszych) z przynajmniej Androidem 13, ale to kwestia czasu, aż do programu dołączą również smartfony Samsunga.