Home Trendy i wydarzenia ChatGPT ssie! Gwiazda rocka nie ma co do tego żadnych wątpliwości

ChatGPT ssie! Gwiazda rocka nie ma co do tego żadnych wątpliwości

“Dzięki, ale z całą miłością i szacunkiem tego świata, ta piosenka jest do bani; to groteska i kpina z wszystkiego, co wiąże się z byciem człowiekiem” – napisał w swoim newsletterze Nick Cave. Wielokrotnie nagradzany australijski muzyk i wokalista odniósł się w ten sposób do otrzymywanych od fanów wiadomości z tekstami piosenek napisanych przez słynny już ChatGPT. Teksty mają być w jego stylu, ale zgodnie z hasłem reklamy sprzed lat – “prawie robi wielką różnicę”.