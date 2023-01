Droga Mleczna, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Pierwsze takie mapy w historii

Mapa powstała dzięki eksperymentowi QUIJOTE Collaboration w Obserwatorium na Teide, który składa się z dwóch teleskopów o średnicy 2,5 m, oglądających niebo w mikrofalowej części widma elektromagnetycznego. Eksperyment rozpoczął działalność w 2012 r. i pozwolił na stworzenie mapy najdokładniejszej jak dotąd polaryzacji emisji Drogi Mlecznej w zakresie mikrofal.

Polaryzacja jest własnością fal poprzecznych, takich jak fale elektromagnetyczne, która określa kierunek oscylacji fal i oznacza obecność pola magnetycznego.

Badania opisane w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society uzupełniają wcześniejsze misje skupiające się na mikrofalowym promieniowaniu tła (CMB), promieniowania wytworzonego przez Wielki Wybuch, które daje wgląd w historię kosmosu.

Czytaj też: Największa galaktyka znana nauce jest tak ogromna, że trudno ją sobie w ogóle wyobrazić

Zebrane dane są cennym narzędziem do badania tzw. anomalnej emisji mikrofalowej (AME) – rodzaju emisji po raz pierwszy wykrytej 25 lat temu. Uważa się, że AME powstaje przez rotację bardzo małych cząstek pyłu w ośrodku międzygwiazdowym, które mają tendencję do orientacji przez obecność galaktycznego pola magnetycznego.

Te nowe mapy dają szczegółowy opis w zakresie częstotliwości od 10 do 40 GHz, uzupełniając dane z misji kosmicznych takich jak Planck i WMAP. Scharakteryzowaliśmy emisję synchrotronową z naszej galaktyki z bezprecedensową dokładnością. Promieniowanie to jest wynikiem emisji przez naładowane cząstki poruszające się z prędkościami bliskimi prędkości światła w obrębie galaktycznego pola magnetycznego. Mapy te, wynik prawie 9000 godzin obserwacji, są unikalnym narzędziem do badania magnetyzmu we wszechświecie.

José Alberto Rubiño, główny naukowiec QUIJOTE Collaboration