Wygląda jak Ziemia, choć znajduje się poza naszym układem. Bliźniaczka naszej planety namierzona przez TESS

Obszar ten, znany również jako ekosfera, obejmuje odległości, w których planeta jest na tyle blisko swojej gwiazdy, by tamtejsza woda nie zamarzła, a jednocześnie wystarczająco daleko, by nie wyparowała. Innymi słowy, H 2 O może się tam utrzymać w stanie ciekłym, tak jak ma to miejsce na Ziemi.

W tym przypadku mówimy nie tylko o planecie znajdującej się w obrębie strefy zamieszkiwalnej, lecz dodatkowo mającej 95% wielkości Ziemi oraz będącej skalistym obiektem. Już wcześniej było jasne, że w tym samym układzie krążą trzy inne planety: TOI 700 b, c i d. Po kolejnym roku obserwacji prowadzonych przez teleskop TESS, udało się natomiast odkryć TOI 700 e.

Jeśli chodzi o TOI 700, czyli gwiazdę, wokół której skupia się cały układ, to jest ona stosunkowo niewielka i chłodna. To tzw. czerwony karzeł oddalony o około 100 lat świetlnych od Ziemi. Najbardziej wewnętrzna planeta całego układ, TOI 700 b, jest wielkości około 90% Ziemi i okrąża swojego gospodarza co 10 dni. TOI 700 c jest ponad 2,5 razy większa od Ziemi i potrzebuje 16 dni na pokonanie orbity. Najprawdopodobniej są one zwrócone zawsze tą samą stronę w kierunku gwiazdy, podobnie jak Księżyc jest “zamknięty” przez Ziemię.

To jeden z zaledwie kilku znanych nam układów z wieloma małymi planetami w strefie nadającej się do zamieszkania. To sprawia, że układ TOI 700 stwarza ekscytującą perspektywę dla dodatkowych badań. Planeta e jest około 10% mniejsza od planety d, więc układ ten pokazuje również, jak dodatkowe obserwacje TESS pomagają nam znaleźć coraz mniejsze obiekty. wyjaśnia Emily Gilbert z Jet Propulsion Laboratory

Ziemia i egzoplaneta TOI 700 e są niemal identycznej wielkości

Teleskop TESS, dzięki swojej specyfice, może monitorować duże sektory nieba przez około 27 dni. W tak długiej perspektywie czasowej jest w stanie wykrywać nawet pozornie niezauważalne zmiany jasności gwiazd wywołane zjawiskiem tranzytu, czyli przechodzenia obiektów między obserwatorem a obserwowanym ciałem – w tym przypadku między TESS a gwiazdą.

Namierzona w ten sposób TOI 700 e, być może również zwrócona w stronę swojego gospodarza tylko jedną stroną, potrzebuje 28 dni na okrążenie go. Mając na uwadze podobne do ziemskich rozmiary oraz fakt, iż planeta ta wchodzi w skład ekosfery, jej istnienie jest niezwykle interesujące. Tylko jak dotrzeć do obiektu oddalonego o 100 lat świetlnych, gdy mamy problemy z opuszczeniem Układu Słonecznego?