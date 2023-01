Toyota ma sprytny plan. Zamiast wyrzucać poduszki powietrzne, przerobi je na… buty

Sportowe ekologiczne buty Asics Gel-Sonoma 15-50 powstają z dwóch materiałów odpadowych z produkcji samochodów

Niektórzy chcieliby zapewne, żeby wspomnienie nie było jedynym, co pozostanie po ich pierwszym samochodzie, kiedy ten pójdzie już na żyletki. Producentom i ekologom zależy z kolei na tym, aby te zużyte już samochody przerabiać na coś użytecznego w możliwie największym stopniu, ale zwykle ze śmieci trudno jest zrobić coś ładnego. Sprawa ma się inaczej z produkcyjnymi odpadkami, co potwierdzają najnowsze ekologiczne buty z materiałów, które mogły stać się kierownicami i poduszkami powietrznymi.

Za obuwie z materiałów, które normalnie skończyłyby na wysypisku śmieci, odpowiada wspomniany duet, czyli firma Toyoda Gosei oraz Asics. Podczas gdy ta pierwsza jest światowym liderem w produkcji tkaniny do poduszek powietrznych, druga jest znana z odzieży sportowej, a zwłaszcza sportowych butów. Owocem tej współpracy są buty, którym wprawdzie daleko do obuwia o wpływie na środowisku bliskim zeru, ale które i tak są znacznie bardziej ekologiczne od tradycyjnych modeli.

Proponowane przez Asics oraz Toyoda Gosei buty są wykonane z dwóch materiałów trudnych do recyklingu, z których zwykle produkuje się torby czy etui na długopisy. W ich projekcie do produkcji cholewki wykorzystano nadmiar tkaniny dla poduszek powietrznych, która jest trwała i lekka, a do stworzenia podeszwy resztki skóry przeznaczonej dla kierownic, która odznacza się wysoką przyczepnością, trwałością oraz wodoodpornością.

Te wyjątkowe buty, które mogły być częścią waszego nowego samochodu, będą dostępne do kupienia już 26 stycznia bieżącego roku, jako model Asics Gel-Sonoma 15-50 w rodzinie Asics Sportstyle za około 530 zł. Będzie to jednak dopiero początek, bo firmy planują dalszą współpracę, czego efektem będzie jeszcze więcej modeli obuwia w przyszłości.