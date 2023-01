Wymienili kompy w F-35. Najbardziej zaawansowane myśliwce świata stały się jeszcze bardziej zabójcze

Pierwszy lot testowy F-35 z nowym komputerem pokładowym TR-3 zakończony. Co teraz?

Myśliwiec F-35 Lightning II zaliczył w ostatnim czasie pierwszy lot w nowej konfiguracji Technology Refresh 3 (TR-3). W ramach tego ulepszenia doczekał się przede wszystkim wydajniejszego procesora i pamięci, ale też związanych z podzespołami obliczeniowymi systemów awionicznych. To wymagany krok w kierunku znaczącej modernizacji F-35 do standardu Block 4, która poza zapewnieniem kompatybilności z nowym uzbrojeniem obejmie również nowy aktywny radar AESA (AN/APG-85), aktualizację DAS (elektrooptycznej apertury rozproszonej) i elektro-optycznego systemu celowania (EOTS).

To znaczące osiągnięcie dla programu F-35. TR-3 to krytyczna modernizacja elektroniki przetwarzania komputerowego, która nadal będzie zapewniać wszystkim naszym pilotom zdolności, których potrzebują, aby odnieść sukces przeciwko każdemu przeciwnikowi – powiedział generał Mike Schmidt, odpowiadający w części za modernizację F-35.

Dzięki wydajniejszemu komputerowi pokładowemu przetwarzanie liczniejszych danych pozyskiwanych z nowego radaru i DAS będzie szybsze, a system celowania potencjalnie będzie działać jeszcze lepiej. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej w kwestii tego, co zapewni myśliwcom F-35 nowy komputer pokładowy. Względem TR-2 ulepszenie sprzętowe w ramach TR-3 zapewni aż 25-krotny wzrost wydajności procesora centralnego i tym samym wyczuwalnie poprawi ogólne działanie kokpitu.

Technology Refresh 3 modernizuje rdzeń obliczeniowy pojazdu powietrznego F-35, dlatego nowy sprzęt i oprogramowanie wpływają na niemal każdą cechę samolotu. Dzisiejsze wydarzenie było tylko początkiem kompleksowej kampanii testów w locie, która zarówno zweryfikuje, jak i poprawi bezpieczeństwo, stabilność i wydajność całego systemu broni F-35 w tej nowej konfiguracji – powiedział pułkownik Christopher Campbell z Sił Powietrznych USA.

Kilka szczegółów na ten temat zdradził niedawny lot testowy, podczas którego w przestworza wzniósł się pierwszy myśliwiec F-35 z ulepszeniem TR-3. Podczas trwającego 50-minut lotu wykonano “funkcjonalny profil lotu kontrolnego”, który miał na celu “zweryfikowanie zdatności do lotu i stabilności systemu” i najwyraźniej stabilność potwierdzono, bo test objął osiągnięcie wysokości ponad 10 kilometrów i rozpędzenie się prawie do granicy prędkości dźwięku. Nie będzie jednak ostatnim, bo testy rozwojowe i operacyjne ulepszenia TR-3 będą kontynuowane do 2023 roku.