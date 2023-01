Nadchodzi kwantowa apokalipsa. Eksperci ostrzegają

Z drugiej strony, przedstawiciele Uniwersytetu w Chicago ujawnili, że prowadzą badania nad niemożliwym do zhakowania internetem kwantowym. Kto jest więc bliższy prawdzie?

Czytaj też: Święty Graal kwantowego świata jest w zasięgu ręki. A może już udało się go zdobyć?

Ewolucja komputerów kwantowych stwarza istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Ich ogromna moc obliczeniowa jest w stanie złamać szyfrowanie z ogromną prędkością, pozostawiając istotne dane bezbronne, wszystko od danych kont bankowych przez dokumentację medyczną aż do tajemnic państwowych. Ten scenariusz jest tak alarmujący, że specjaliści określają go mianem “Kwantowej Apokalipsy”. wyjaśnia Callan

Komputery kwantowe mają wykonywać obliczenia wielokrotnie szybciej niż klasyczne (nawet milion razy). Jest to możliwe dzięki używaniu tzw. kubitów, zamiast bitów. Bity kwantowe, bo takim mianem się je określa mogą przyjmować wartości wynoszące zero, jeden, a nawet obie jednocześnie. To z kolei przekłada się na znacznie sprawniejsze działanie urządzeń wykorzystujących kubity, szybsze wykonywanie obliczeń i zapewnianie wyższej skuteczności w osiąganych rezultatach.

Kwantowa apokalipsa miałaby oznaczać łamanie dotychczasowych zabezpieczeń w mgnieniu oka

I choć komputery kwantowe wciąż są dalekie od stopnia zaawansowania, jakiego byśmy się spodziewali, to zdaniem chińskich naukowców nawet urządzenie z 378 kubitami mogłoby być w stanie złamać silne szyfrowanie. Z kolei Callan, będący przedstawicielem Sectigo, jest odpowiedzialny za projektowanie bezpiecznych pod względem kwantowych sposobów na szyfrowanie, które miałyby zapewniać odporność na możliwości, jakimi dysponują komputery kwantowe.

Czytaj też: Lasery mają tendencję do autodestrukcji. W ten sposób można je jednak zabezpieczyć

Jak dodaje ekspert, kwestią czasu jest to, kiedy komputery kwantowe sprawią, że obecnie dostępne metody kryptograficzne staną się bezużyteczne. Specjalistom w temacie pozostaje natomiast przygotowanie się na przejście na nowe, “postkwantowe” algorytmy kryptograficzne, które pewnego dnia również staną się rzeczywistością.