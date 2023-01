Takiego podejścia jeszcze nie stosowano. Naukowcy mają sposób na kwarki i ich tajemnice

Jądro atomowe składa się z nukleonów w postaci protonów i neutronów. To właśnie za ich sprawą atom pozyskuje swoje właściwości i masę. Tyle, że nukleony składają się z jeszcze mniejszych elementów: kwarków i gluonów. Chcąc je lepiej poznać, naukowcy muszą je od siebie izolować, choć nie jest to łatwym zadaniem.

Stosowane w tym celu akceleratory cząstek rozbijają atomy, w efekcie czego powstają strumienie odłamków. Jest to pożądany efekt, jednak kwarki i gluony łączą się ze sobą na tyle szybko, że trudno jest je szczegółowo zbadać. Być może przełom w tej sprawie nastąpi dzięki wysiłkom przedstawicieli Uniwersytetu w Tokio, którzy piszą o swoich dokonaniach na łamach Physical Review Letters.

Aby lepiej zrozumieć nasz materialny świat, musimy przeprowadzać eksperymenty, a aby ulepszyć eksperymenty, musimy badać nowe podejścia do sposobu, w jaki wykonujemy pewne czynności. Nakreśliliśmy możliwy sposób identyfikacji mechanizmu odpowiedzialnego za konfigurowanie kwarków. Był to od dawna problem w fizyce, a jeśli zostanie rozwiązany, może ujawnić pewne ważne tajemnice dotyczące materii i struktury wszechświata. wyjaśnia Kenji Fukushima

Kwarki i gluony są elementami tworzącymi nukleony

O skali wyzwania najlepiej świadczy fakt, iż kwarki i gluony praktycznie nie odpowiadają za masę nukleonu. Te pierwsze tworzą bowiem jej 2%, podczas gdy drugie – najprawdopodobniej 0% (innymi słowy – gluony są prawdopodobnie pozbawione masy). Skąd więc może brać się masa atomowa? Być może, w dużej mierze, ze sposobu, w jaki kwarki i gluony są ze sobą związane. W tym przypadku kluczową rolę odgrywa oddziaływanie silne, jedno z czterech oddziaływań uznanych za podstawowe.

Jak podsumowuje Fukushima, jak na razie nie można ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że to właśnie oddziaływanie silne daje początek masie. Kluczem w przeprowadzonych analizach była interpretacja obserwowanych parametrów kwarków jako nowej zmiennej. Określono ją mianem urojonej prędkości kątowej, a w ramach dalszych badań powinno to prowadzić do kolejnych postępów w badaniach nad materią.