Darmowa alternatywa dla Lightrooma stała się jeszcze lepsza. Co nowego w Darktable 4.2?

Na co dzień jestem użytkownikiem komercyjnych programów Ligtroom Classic i Capture One Pro – co jakiś czas zaglądam jednak do konkurencyjnych programów, szczególnie jeśli są dostępne za darmo. Pośród nich wyróżniały się możliwościami dwa: Raw Therapee i właśnie Darktable. Ale tylko ten pierwszy jest w miarę wygodny w obsłudze – w Darktable dominuje wszechobecne przeładowanie modułami, które wydają się do tego w wielu miejscach dublować funkcjonalnie.

Dartkable jest darmowy i potężny, ale daleko mu do ideału

Darktable po uruchomieniu zostawia „w prezencie” włączone okienko terminala. To się nazywa porządek.

Nie wiem kto zajmuje się tam szeroko pojętym User Experience, ale najprawdopodobniej ostatecznie o wszystkim decyduje kot któregoś z programistów i do tego nietrzeźwy – odnalezienie się tam wymaga anielskiej cierpliwości, a osiągnięcie oczekiwanego efektu obróbki w moim przypadku zajmuje znacznie więcej czasu, niż w jakimkolwiek innym programie, jakiego zdarzyło mi się używać.

Mimo to program ma swoich wiernych użytkowników i mogę to zrozumieć, gdyż po opanowaniu udziwnionego sposobu pracy da się za jego pomocą osiągać naprawdę dobre efekty. Warto go wypróbować choćby dlatego, że jedyne co można na tym stracić, to czas.

Darktable wyróżnia się stosunkowo częstymi aktualizacjami, jak na darmowy program. Co nowego w wersji 4.2?

Nowości w Darktable 4.2

Pośród nowych funkcji Darktable warto wymienić algorytm „sigmoidalny” do transformacji krzywej gamma zdjęć oraz dwa nowe algorytmy do odzyskiwania informacji z jasnych i prześwietlonych partii obrazu: „wmaluj przeciwny” i „oparty na segmentacji”. Darktable 4.2 nauczył się także odczytywać zabudowane w metadanych profile korekcji obiektywów i potrafi przy ich pomocy korygować wady optyki. Pojawiła się też możliwość podejrzenia efektu stylu użytkownika przed jego zastosowaniem.

Lista modułów ciemni po prawej stronie – dużo tego, a po rozwinięciu opcji jeszcze więcej.

W programie zastosowano nowe procedury wyświetlania, jednolite dla różnych trybów i monitorów, dzięki nim pojawiła się możliwość korzystania z funkcji focus peaking na drugim monitorze. Sporej ilości zmian doczekał się też interfejs użytkownika: działa teraz znacznie szybciej, poprawiono zachowanie okien przy przewijaniu zawartości i skalowaniu oraz działanie miniatur w sekcji zarządzania duplikatami.

W Darktable 4.2 wprowadzono pełną obsługę formatu JPG XL, a także możliwość odczytywania plików WebP. Program posiada polską wersję językową. Pełna lista zmian i naprawionych błędów jest dostępna na stronie programu.