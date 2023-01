“Nowa” bomba lotnicza Rosji jest ucieleśnieniem zacofanego stanu państwa i jego brutalności

Prowizorka pełną parą. Ta nowa bomba lotnicza Rosji to “modernizacja” zrobiona na krzywym kolanie

W sieci pojawiło się zdjęcie zmodyfikowanej bomby FAB-500M-62 zawieszonej pod dwuosobowym odrzutowym samolotem wielozadaniowym Su-34. Ten samolot zalicza się do grupy bombowców taktycznych, samolotów myśliwsko-bombowych, a nawet rozpoznawczych i szturmowych, więc jego rolą jest m.in. bombardowanie celów naziemnych. Może to robić z wysokości do 17 kilometrów i po rozwinięciu prędkości do 2205 km/h, ale z tego co widzimy od miesięcy za naszą wschodnią granicą, nie jest zbyt użyteczny na froncie. Misje lotnicze zostały bowiem w ostatnich miesiącach bardzo ograniczone, aby przede wszystkim zminimalizować straty lotnictwa Rosji, które z początku były ogromne.

Meet Russia's newest aerial bomb: The 'JDAMski'. pic.twitter.com/YKaZhRxkc3 — Oryx (@oryxspioenkop) January 4, 2023

Wspominam o tym nie bez powodu, bo ta “nowa bomba lotnicza Rosji” może być próbą opracowania panaceum na obecne problemy państwa. Wprawdzie panaceum opracowane metodą wręcz “druciarską”, ale droga od prototypu do czegoś realnego tak właśnie się zaczyna. Rosja w toku ostatnich miesięcy miała wypstrykać się z i tak skromnego zaplecza precyzyjnej broni, a brak zaawansowanych bomb lotniczych na służbie (takich z systemem naprowadzania i aktywnymi systemami do zmiany toru lotu) sprawił, że a możliwie najbardziej precyzyjne atakowanie celów wymaga od samolotów podlecenia jeszcze bliżej nich, co zwiększa ryzyko zestrzelenia.

Zmodyfikowana niskim kosztem 500-kilogramowa bomba FAB-500M-62 z 300 kg materiałów wybuchowych ma zapewne wykazać, czy bomby z zestawem wysuwanych skrzydeł mogą być załataniem przynajmniej jednej dziury w arsenale Rosji. Stan modyfikacji jest bardzo prowizoryczny. Sprowadza się bowiem do dwóch wysuwanych skrzydeł głównych i pary stabilizatorów poziomych, których rozłożenie inicjuje moment zrzucenia w bardzo finezyjny sposób, bo (zapewne) za pośrednictwem pociągnięcia drutu przyczepionego do samolotu.

Co takim zestawem zapewnili bombie rosyjscy inżynierowie-specjaliści? Tego typu modyfikacja kilkudziesięcioletniej bomby o średnicy 400 mm, która może być zrzucana z wysokości od 570 do 12000 metrów przy prędkościach od 500 do 1180 km/h zapewniła bombie przede wszystkim potencjalnie okazalszy zasięg. Zwłaszcza jeśli będzie wyrzucana na odpowiednio wysokich pułapach, które zapewniłyby jej zasięg idący w kilkadziesiąt kilometrów, co ochroniłoby rosyjskie bombowce przed ukraińskimi systemami przeciwlotniczymi oraz myśliwcami. Trudno jednak oczekiwać, aby takie bomby odznaczały się specjalnie wysoką precyzją. W miasto może i trafią… ale w konkretny magazyn już niekoniecznie. To jednak Rosji zapewne nie przeszkadza.