Polecieli w kosmos, aby przekonać się, jak wpływa na kości. Czego możemy się spodziewać?

Te mają rzecz jasna miejsce na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie czwórka astronautów analizuje wzrost i zachowanie tkanki kostnej. Poza tym testują również sprzęt komunikacyjny i prowadzą badania dotyczące oczu. Dzięki uzyskanym rezultatom korzyści odniosą nie tylko ci, dla których wyprawy w kosmos są rutyną (lub wkrótce staną się takową), ale i wszyscy mieszkańcy Ziemi.

Czytaj też: Ziemia jest piękna. Zobacz niezwykłe nagranie z chińskiej stacji kosmicznej

Jednym z głównych założeń prowadzonych eksperymentów jest poznanie właściwości kleju do przeszczepów kostnych. Jeśli jego skuteczność się potwierdzi, to może on być świetnym rozwiązaniem dla problemów wynikających z wpływu nieważkości na komórki macierzyste i tkankę kostną. Mikrograwitacja hamuje bowiem regenerację tkanki kostnej, dlatego naukowcy poszukują sposobów na regenerację kości podczas pobytu w kosmosie.

A przecież kości mogą podlegać uszkodzeniom nie tylko tam, ale również na powierzchni naszej planety. Właśnie dlatego ich regeneracja, na przykład w przypadku osób chorujących na osteoporozę, byłaby na wagę złota. Analizowane na przestrzeni ostatnich tygodni próbki wrócą na Ziemię, gdzie są poddawane dogłębnym badaniom. Jednym z założeń jest porównanie ich stanu z próbkami kontrolnymi utrzymywanymi w podobnych warunkach, ale na Ziemi.

Pobyt w przestrzeni kosmicznej osłabia kości, a naukowcy szukają sposobów, aby temu przeciwdziałać

Innym istotnym aspektem lotów kosmicznych będzie lepsze poznanie ich wpływu na wzrok. Zmysł ten, nieoceniony w kontekście ludzkiej egzystencji, może być przecież zagrożony konsekwencjami długotrwałego pobytu w przestrzeni kosmicznej. Kiedy (o ile w ogóle) ludzkość poleci w głęboką przestrzeń, choćby na Marsa, to może okazać się za późno na ocenę skutków tak długoterminowego pobytu poza Ziemią. Nasze ciała wyewoluowały na naszej planecie i są przystosowane do tutejszej grawitacji, ciśnienia i innych czynników. Nagła zmiana może zaowocować niemiłymi skutkami.

Czytaj też: Kosmiczny taniec pięciu gwiazd. Teleskop Jamesa Webba załapał się na imprezę

Wśród innych eksperymentów przeprowadzonych w ostatnim czasie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na uwagę zasługuje ten poświęcony zachowaniu chmury silnie naładowanych cząstek w specjalistycznej komorze. Dzięki dalszym postępom mogłyby pojawić się zaawansowane metody badawcze i kluczowe dla przemysłu kosmicznego techniki. Poza tym astronauci zebrali próbki powietrza pochodzące z modułów Zvezda, Zarya, Nauka i Destiny.