Świąteczne promocje zrobiły swoje. T-Mobile wygrał 2022 rok

Plus mocno pod kreską, T-Mobile liderem, ale to Play ponownie zanotował największy ruch migracyjny

W 2022 roku przeniesionych zostało 1 358 163 numery. To spory spadek w stosunku do 1 420 570 numerów w 2021 roku. Tradycyjnie najwięcej, bo ponad 126 tys. w grudniu, co zapewne miało związek ze świątecznym promocjami. Najgorszy pod tym względem okazał się marzec, kiedy do nowej sieci trafiło ponad 103 tys. numerów.

Największym przegranym 2022 roku okazał się Plus, który drugi rok z rzędu notuje słaby i tym razem jeszcze słabszy rok. W roku 2021 operator zakończył go z wynikiem ponad 52 tys. numerów na minusie. W obecnym to już ponad 118,5 tys.

Drugi rok z rzędu powody do zadowolenia ma T-Mobile, który poprawił swój dodatni bilans z ponad 17,8 tys. w 2021 roku do ponad 63,8 tys. w roku 2022. Pod kreskę spadł Orange, zamieniając dodatni bilans prawie 30 tys. numerów w 2021 roku na ujemny, na poziomie ponad 24,3 tys. numerów.

W zasadzie już tradycyjnie ujemny bilans notuje Play, z wynikiem ponad 37,7 tys. numerów na minusie, ale to duża poprawa w stosunku do prawie 133,5 tys. przed rokiem. Warto jednak zauważyć dwie kwestie. To, tradycyjnie już, Play miał największy ruch w swojej sieci. Zarówno pod względem liczby numerów oddanych, jak i przyjętych. Delikatnie wynik Fioletowych poprawia też wynik Virgin Mobile (3 376 numerów na plusie), który teraz też jest częścią P4, właściciela obu sieci.

Tak wyglądają szczegółowe wyniki wśród największych operatorów:

T-Mobile miał najlepsze świąteczne promocje?

Rzut oka w raport za IV kwartał 2022 roku może nam powiedzieć, który z operatorów może zaliczyć swoje świąteczne promocje do najbardziej udanych. W samym IV kwartale przeniesionych zostało 356 571 numerów. W tym okresie dwóch z największych operatorów zanotowało dodatni bilans. Był to Play z wynikiem 9 166 (oddał 96 065, przyjął 105 231) oraz T-Mobile z wynikiem 18 717 (oddał 56 746, przyjął 75 463).

Bardzo słabo rok zakończył Plus, który miał 43 543 numery na minusie (oddał 95 464, przyjął 51 920). Orange znalazł się delikatnie pod kreską z wynikiem 7 674 na minusie (oddał 90 804, przyjął 83 130).

IV kwartał bardzo dobrze zakończyli też niektórzy z małych operatorów. W Premium Mobile było to 6 576 numerów na plusie (oddał 6 015, przyjął 12 591), a w Mobile Vikings 3 813 numerów na plusie (oddał 1 042, przyjął 4 855).

Premium Mobile ratuje honor Polkomtela. Wikingowie płyną z falą

Co prawda Plus słabo skończył 2022 roku, ale pozostali operatorzy powiązani z imperium Zygmunta Solorza ponownie pokazali się z dobrej strony. Przede wszystkim był to Premium Mobile z 22 157 numerów na plusie (oddał 24 289, przyjął 46 446), ale również Netia z wynikiem 10 462 numerów na plusie (oddał 5 968, przyjął 16 430) oraz Otvarta. Gdzie mamy 5 399 numerów na plusie (oddał 3 920, przyjął 9 319).

Podobnie wygląda sytuacja w Play. Obok wspomnianego Virgin Mobile bardzo dobry rok ma za sobą UPC z wynikiem 22 480 numerów na plusie (oddał 3 045, przyjął 25 525).

Cały czas powodzeniem cieszy się oferta Mobile Vikings, który stale świeci się w raportach z dodatnim bilansem. Po 2022 roku Wikingom przyda się kilka nowych drakkarów, bo operator zanotował wynik 12 659 numerów na plusie (oddał 4 502, przyjął 17 161).