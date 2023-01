Nie czekaj na Surface Duo 3. Microsoft ubił projekt i… szykuje coś lepszego

Obecnie na rynku składaków mamy dwa typy urządzeń – Fold (składany jak książka) i Flip (potocznie nazywany smartfonem z klapką)

Niekwestionowanym królem jest tutaj Samsung, ale pozostali producenci powoli zaczynają deptać mu po piętach, choć nadal trzymają się tych dwóch sprawdzonych konstrukcji. O ile z roku na rok składanych smartfonów przybywa i sprzedają się one coraz lepiej, o tyle rozwiązanie giganta z Redmond nie było tym, czego klienci oczekiwali.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Wprowadzony na rynek w 2020 roku Surface Duo miał być swego rodzaju odpowiedzią na składane smartfony, choć reprezentującą zupełnie inne podejście do tematu. Zamiast składanego ekranu Microsoft umieścił tutaj dwa osobne panele. Firma spodziewała się, że takie rozwiązanie może przypaść klientom do gustu i dotrzeć zwłaszcza do tych, którzy nie mieli zaufania do jednego, zginanego wyświetlacza, bojąc się o jego trwałość. Nie ma jednak co owijać w bawełnę, Surface Duo nie podołał pokładanym w nim nadziejom. Mimo tego Microsoft w 2021 roku wprowadził na rynek jego następcę. Znów bez zaskoczeń – nie wyszło po raz kolejny.

Surface Duo 2

Temat Surface Duo przycichł więc w ubiegłym roku, ale jak widać nie całkiem, bo nowy raport wskazuje, że Microsoft nadal ma w planach kolejnego składaka, ale nie będzie już kombinował bez sensu. Na początku co prawda planowano jeszcze, by Surface Duo 3 wyszedł pod koniec 2023 roku i nadal miał dwa oddzielne ekrany, ale z węższymi ramkami i ekranami umieszczonymi bliżej siebie oraz kilkoma innymi, niesprecyzowanymi ulepszeniami. Podobno projekt został już nawet sfinalizowany, ale ostatecznie z niego zrezygnowano.

Surface Duo 3 powstanie, ale nie będzie tym, czego do tej pory mogliśmy się spodziewać

Doniesienia wskazują, że Surface Duo 3 także pójdzie w tym samym kierunku co konkurencja, rezygnując z dwóch oddzielonych od siebie ekranów na rzecz jednego składanego i drugiego, umieszczonego na zewnątrz. Przyjmie więc konstrukcję typu Fold. Na pokładzie znajdzie się zawias z zakresem ruchu wynoszącym 180 stopni, a całość ma przypominać takie urządzenia jak Vivo X Fold czy Honor Magic Vs.

Vivo X Fold

Źródła nie ujawniają żadnych dodatkowych szczegółów specyfikacji, ale twierdzą, że gigant z Redmond położy ogromny nacisk na to, by pierwszy prawdziwy składak w jego ofercie odróżniał się od konkurencji. Z pewnością jednym z takich wyróżników będzie ścisła współpraca pomiędzy urządzeniem a komputerem z systemem Windows, podobnie jak to ma miejsce w przypadku iPhone’ów i komputerów Mac od Apple’a.

Na koniec warto jeszcze dodać, że choć nadal posługujemy się nazwą „Surface Duo 3”, to bardzo możliwe, że Microsoft nazwie swój smartfon inaczej, chcąc odciąć się od niechlubnej przeszłości, jaką reprezentują poprzednie dwa modele Duo. Jesteśmy bardzo ciekawi, co wyjdzie z tego nowego projektu. W końcu samo przejście na składany wyświetlacz nie wróży jeszcze sukcesu.