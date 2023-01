W sklepach IKEA pojawi się wkrótce nowy sprzęt. Będziesz chciał go mieć w swoim domu

Moje pierwsze skojarzenie z elektroniką w sklepie IKEA jest takie, że kompletnie nie wygląda jak typowa elektronika. Przypomina bardziej element wystroju wnętrza. Być może to jest właśnie recepta na sukces, a niech za najnowszy przykład posłuży szykowany do rynkowej premiery głośnik Bluetooth VAPPEBY 20×20 gen 3. Sprzęt otrzymał właśnie certyfikację Bluetooth, czyli może być na ostatniej prostej do sklepowych półek popularnej szwedzkiej sieci meblowej.

To teraz może rzućmy nieco mgły na ten piękny obrazek, bo spoglądając na wstępny szkic produktu można doznać swoistego deja vu – nowy produkt wygląda identycznie jak dostępny już w ofercie IKEA głośnik Bluetooth ENEBY gen 2. Zgadzają się nawet wymiary urządzenia (20 x 20 cm). Co ciekawe, pod nazwą VAPPEBY kryje się obecnie ogrodowa lampa z głośnikiem Bluetooth, co każe mi przypuszczać, że przed oficjalną premierą nastąpi małe “szuruburu” w ostatecznym nazewnictwie.

VAPPEBY 20×20 gen 3 ma być jeszcze fajniejszy, a oto dlaczego

Posiadacze głośnika Bluetooth ENEBY gen 2 chwalą sobie dobrą jakość dźwięku i możliwość połączenia dwóch egzemplarzy w stereofoniczną parę. Wiadomo już, że trzecia generacja wprowadza funkcję auto standby. Po 20 minutach braku aktywności urządzenie przejdzie w tryb czuwania oszczędzając energię elektryczną. Oczywisty zysk z takiego zachowania odczujemy w sytuacji, w której głośnik jest zasilany bateryjnie.

W kwestii zasilania z dodatkowego akumulatora, trzecia generacja wydłuża działanie głośnika do maksymalnie 16 godzin przy poziomie głośności ustawionym na 50% (druga generacja oferowała 8-10 godzin). Kolejną nowość stanowi funkcja Spotify Tap. Po podłączeniu kompatybilnego urządzenia pozwala wznowić odtwarzanie za pomocą przycisku na głośniku, bez konieczności sięgania za każdym razem po telefon.

VAPPEBY 20×20 gen 3 ma na pokładzie głośnik niskotonowy 3,2 cala oraz tzw. tweeter (głośnik wysokotonowy) o średnicy 1 cala. Komplet o mocy 20W spokojnie zapełni przestrzeń typowego pokoju. Cała konstrukcja waży 1,5 kilograma, a wygodny uchwyt dołączony do zestawu pozwala łatwiej przenosić produkt (a nawet nosić go ze sobą, jeśli chcecie poczuć smak ery boomboxów z lat 80. XX wieku.

Niestety w sieci nie ma obecnie żadnych informacji o przewidywanej dacie premiery oraz cenie rynkowej VAPPEBY 20×20 gen 3. Sam głośnik ENEBY gen 2 kosztuje 299 zł, ale trzeba się również liczyć z wydatkiem niemal 100 złotych na zasilający ją bateryjnie akumulator (część użytkowników nie jest z tego faktu zadowolona, bo robi się z tego już solidne 400 zł). Jak dla mnie to bardziej rozwiązanie stacjonarne, które wyjątkowo dobrze wkomponowuje się w typowe domowe wnętrze i trudno mi sobie wyobrazić targanie takiego głośnika w teren. Każdemu jednak wedle potrzeb.