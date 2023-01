Węgiel z powietrza. Nowy proces zapewnia wysoką wydajność 

W ciągu doby metoda ta umożliwia przekształcenie 2 kilogramów dwutlenku węgla, z czego można uzyskać nawet pół kilo węgla. Wszystko to w ramach projektu NECOC (Negative Carbon Dioxide to Carbon). Uzyskane rezultaty powinny zaprocentować w kontekście redukcji emisji dwutlenku węgla. Ma to być jednym z elementów walki ze zmianami klimatu.

Musimy znaleźć zupełnie nowe rozwiązania technologiczne, jeśli chcemy utrzymać produkcję przemysłową. […] Jeśli ten węgiel pozostanie trwale związany, z powodzeniem łączymy negatywną emisję z komponentem podaży zasobów po kopalnych jako część przyszłej strategii zarządzania węglem. wyjaśnia Benjamin Dietrich

Aby cały proces przyniósł oczekiwane skutki, konieczna jest realizacja trzech jego etapów. Absorber służy do do oddzielania dwutlenku węgla od otaczającego powietrza stanowi pierwszy etap cyklu. W drugim etapie dwutlenek węgla jest przenoszony do mikrostrukturalnego reaktora, gdzie reaguje z wodorem z podłączonego elektrolizera.

Dzięki nowej metodzie można pozyskać pół kilo węgla z dwóch kilogramów dwutlenku węgla

Dzięki zachodzącym reakcjom węgiel i tlen tworzą nowe wiązania, a CO2 zostaje przekształcony w metan i wodę. Woda powraca do elektrolizera, natomiast metan, wraz z węglem, trafiają do reaktora z ciekłą cyną. Na koniec, za sprawą reakcji pirolizy, dochodzi do rozdzielenia cząsteczek metanu i wytworzenia wodoru. Pozostały węgiel, który unosi się na cynie w postaci mikrogranulek może być usunięty mechanicznie.

Naukowcy mogą modyfikować parametry takie jak poziom temperatury. W takich okolicznościach możliwe będzie pozyskiwanie różnych form węgla, na przykład grafitu czy grafenu. Jak przyznają autorzy badań, ich dalsze plany obejmują sprawienie, by cały proces był bardziej energooszczędny. Aby osiągnąć ten cel, badacze zamierzają doprowadzić do odzysku energii z ciepła wygenerowanego w czasie całego procesu.