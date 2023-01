Tak się oszczędza dziesiątki tysięcy ton węgla. Wystarczyło, że elektrownia zmieniła system chłodzenia

Jak donosi CGTN, Chiny znów zaskoczyły cały świat, opracowując innowacyjny system chłodzenia elektrowni, który nie zużywa niemal energii. System NDC (ang. natural direct cooling, naturalne bezpośrednie chłodzenie) został zainstalowany w elektrowni Yanghuopan w północno-zachodnich Chinach.

Na czym polega ten system i w czym dokładnie wyróżnia się on innych? Elektrownie (również te węglowe) nieustannie potrzebują być schładzane z uwagi na olbrzymie temperatury, jakie są w nich osiągane. Zazwyczaj systemy chłodzące okazują się niezwykle energochłonne – przy projektowaniu elektrowni bierze się pod uwagę straty energii poświęcone na ochładzanie.

Wielkie oszczędności Chińczyków – nowy system w elektrowni pozwoli zachować więcej ton węgla

Jak zostało przekazane przez firmę PowerChina Northwest, twórcę technologii, NDC nie wykorzystuje żadnych wentylatorów do wytwarzania przepływu powietrza. W ten sposób nie tylko redukuje się zużycie energii elektrycznej, ale także uciążliwy hałas.

Co ciekawe, system Chińczyków nie wymaga również użycia pomp wodnych, tak jak to jest w przypadku chłodzenia pośredniego. Chociaż w tym momencie nie są znane większe szczegóły technicznego dotyczące NDC, to twórcy zapewniają, że system łączy w sobie elementy chłodzenia powietrzem i chłodzenia pośredniego.

Najbardziej imponuje jednak to, jak wielkie oszczędności dla gospodarki i środowiska przyniesie ten system chłodzenia. Tylko w tej jednej elektrowni Yanghuopan w mieście Yulin w prowincji Shaanxi zostanie zaoszczędzone 24,5 tys. ton węgla rocznie. Emisja dwutlenku węgla do atmosfery będzie zredukowana o 54,1 tys. ton w ciągu roku.

